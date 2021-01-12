文在寅總統：“全國國民免費接種疫苗…對居住問題表示歉意”. January. 12, 2021 07:33. by 黃亨準記者、朴孝睦記者 constant25@donga.com,tree624@donga.com. 文在寅總統11日就新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗表示：“將按照優先順序依次讓全體國民免費接種。”這是政府首次公布疫苗普遍接種方針。文總統還首次就房地產問題正式道歉。 文在寅當天上午在青瓦臺發表的新年賀詞中表示：“現在終於看到了黑暗隧道的盡頭。”當初，保健當局曾透露，有可能首先對除接種者以外的國民支付接種費用。部分人認為全體國民免費接種需要2萬億韓元左右的資金。 文總統接著說：“政府正在對韓國藥企研制的新冠藥物進行審核，將透明公開藥物的安全檢查、審批過程和療效”，“將繼續鼓勵自行開發疫苗。我們將確保疫苗自主權。” 特別是，文總統就房地產政策表示：“對因居住問題陷入困境而沮喪的國民感到非常抱歉。”接著文總統強調說，“將把政策重點放在擴大住房供應上，並迅速制度能很快產生效果的多種住宅供給方案。”在延續多住宅者規制、租賃者保護等房地產政策基調的同時，將重點放在了擴大供給上。 文在寅總統就南北對話表示：“將盡壹切努力，使停滯不前的朝美對話和南北對話出現大轉機”，“韓方堅持認為韓朝隨時、隨處都可以會面，也可通過非接觸方式展開對話。”朝鮮國務委員長金正恩在第8次勞動黨大會上公開拒絕防疫合作提案，表示“朝韓關系回到了《板門店宣言》發表之前”，並再次提議進行不受形式限制的韓朝對話。但是，與去年完全沒有提及朝核問題不同，文在寅總統在今年的新年賀詞中表示：“沒有核武器的和平韓半島才是我們應留給民族和後代的義務”，敦促朝鮮重返無核化對話。 韓國國民力量黨批判稱，“看不到隧道盡頭的答非所問。” 國民力量黨發言人裴俊英表示：“請認真傾聽國民的呼聲。現在不是應該放棄對K防疫神話的盲信和單戀朝鮮的感情了嗎？”

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