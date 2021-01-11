威脅“先發制人、報復性核打擊”的朝鮮，未能打破玫瑰色幻想的韓國政府. January. 11, 2021 07:17. . 朝鮮國務委員會委員長金正恩8日在勞動黨第八次全國代表大會工作總結中表示，“在依靠有核國家地位結束敵對勢力威脅之前，將繼續加強軍事力量。”他還表示，“不會濫用核武器”，但不排除先發制人及報復性用核武器進行打擊的可能性。這推翻了過去3年壹直延續的無核化談判基調，明確表明了無意棄核的意思。 金正恩還特別強調，“最大的主要敵人是美國”。從中可以看出，這是為了穩定因經濟失敗而散亂的民心，提高對美施壓強度。為此，朝鮮詳細公開了核武力最大化計劃。首先，為了提高核先發制人、報復性打擊能力，將提高1.5萬公裏射程內目標的命中率。這壹程度的射程包括了美國本土的大部分地區。 他還提到了開發核動力潛水艇和高超音速武器的內容。核潛艇可以長期潛航，因此很難探測到其航線。這是可以突襲全世界任何壹個地方的戰略武器。這就是為什麽美國認為朝鮮的核潛艇是“遊戲規則改變者”，對是否實戰部署感到敏感的原因。目前，靠導彈防禦（MD）系統確實難以攔截高超音速武器。 金正恩沒有提及無核化，這也是值得關註的部分。因為這表明了日後朝美進行談判時，朝鮮想把構圖從完全無核化轉變為核裁軍的內心想法。如果朝鮮展開裁軍談判，就是鞏固了有核國家的地位，因此，與美國就貫徹無核化的談判將不可避免地陷入僵局。 金正恩對韓國政府威脅說，如果不停止引進尖端軍事裝備和韓美軍事演習，韓朝關系有可能回到3年前。同時，他把韓國政府提議的防疫、人道主義合作等視為非本質性問題。這無異於威脅說，如果不聽話，隨時都可以用核武器這種非對稱戰鬥力打破局面。 金正恩事實上已經放棄了無核化談判的基調，在這種情況下，韓國統壹部表示，“期待在近期內創造韓半島和平繁榮的新起點”。朝鮮正在進行核威脅，韓國政府卻壹直在強調期待恢復韓朝關系的玫瑰色幻想。這是在之前累積的對朝低姿態外交基調中安逸的對應。韓國政府應該堅決要求朝鮮重新進行完全的無核化談判。哪怕從現在開始，也應該放棄盲目樂觀論，冷靜地面對現實。

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