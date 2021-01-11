看眼色屈服的政治家，他們將付出的代價. January. 11, 2021 07:17. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 光滑的大理石柱子和紅色徽章環繞的大型大廳非常莊嚴。大型大理石像們正在懸掛枝形吊燈的穹頂下俯瞰著記者。後來才知道，包括薩繆爾·亞當斯在內的代表美國的人物的全身雕像多達36個。 擔任常駐華盛頓記者後，曾訪問美國國會議事堂“石像廳”，那裏縈繞著特別的光環。就在那裏，當時介紹國會議事堂的議會助理的表情變得得意洋洋。這也許是展示美國民主心臟地帶的自豪感。 這樣的議事堂大廳被特朗普總統的支持者占領的場面令人震驚。也許是有種被踐踏的感覺吧？第12屆總統紮卡裏·泰勒的半身像上沾著某人的鮮血，令人毛骨悚然。最終導致了5人死亡的悲劇。這是被特朗普總統提出的舞弊疑惑、刺激性的煽動、社交媒體亂舞的“陰謀論”忽悠後，“特朗普派”們作出激烈反應的結果。 最大的責任在於特朗普總統。但是，不但沒有阻止，而且支持和煽動的政治家也難逃責任。共和黨的泰德·克魯斯、參議員喬希·霍利等就是代表性的例子。他們在6日的參眾兩院聯席會議上曾預告說，將拒絕當選總統拜登的最終勝利。他們拉攏10多名其他共和黨議員，試圖橫加阻攔。 就當他們是不懂事的政治新人而無能為力吧。克魯斯議員是共和黨重要人物，曾是2016年共和黨熱門總統候選人。他是哈佛大學法學院出身、曾任德克薩斯州法務部副手的法律專家。這樣的他不可能不知道他自己“在相信存在選舉舞弊的國民面前，不能就這樣確定結果”的主張是詭辯。成為問題的部分搖擺州大選結果是在州政府進行重新驗票後確定的結果，難道法院沒有駁回或不予受理超過80件的不正當選舉相關訴訟嗎？ 但媒體壹致認為，他之所以如此泰然自若地提出不正當選舉疑惑，是因為其中暗藏政治目的。他可能算計過，對於打算今後再次參加大選的他來說，必須得到特朗普總統的支持。他可能想讓自己不要成為特朗普狂熱支持者們攻擊的對象。 拋棄常識和信念的結果是殘酷的。克魯斯議員面臨著“煽動恐怖分子並煽動政變”的指責。壹瞬間，他被打上類似納粹煽動家約瑟夫•戈貝爾人物的烙印，壹直以來積累的政治聲譽毀滅將盡。連同僚議員們也公開要求他辭職，淪入孤立無援的處境。 極端支持者無處不在。他們的主張有時缺乏根據，極度主觀。他們容易被煽動，揮發性也很強。他們並不代表因政策或價值觀等理由投票的其他所有支持者。最重要的是，他們信奉的領導力不知會在什麽時候被權力所排擠。 被淺薄的少數優勢所壓迫，回避原則，這不是負責任的政治家該做的事情。記者相信，他們要做的是向國民宣傳正確的事實、提出大藍圖，不是利用或去煽動歪曲的信念，而是往正確的方向說服國民。 共和黨另壹位重量級人物米特·羅姆尼議員在示威者闖進國會議事堂事件發生6小時後重新召開的會議上表示，“尊重選民的最佳途徑就是向他們說實話”。他強調，“這就是領導力應該承擔的負擔和責任”，贏得了同僚議員們的掌聲。這也是記者想勸告韓國政治家們看壹眼的名場面。

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