蘋果汽車是安卓模式還是iPhone模式？“未來汽車事業模式”引發業界高度關註. January. 11, 2021 07:17. by 金道炯 dodo@donga.com. 蘋果的手勢壹下子就讓世界汽車業界人心惶惶。 最近，汽車業界因表示連通性•自動行駛•共享•電動化的所謂“CASE(Connectivity, Autonomous, Sharing Service, Electrification)”的新浪潮，正在經歷著巨大的變化。有分析認為，在這種情況下，世界市價總額排名第壹的信息技術(IT)企業蘋果公司試圖與汽車業界展開正式合作，將引發與以往不同的變化。 蘋果向現代汽車提議討論“蘋果汽車”開發合作方案的消息傳開後，現代汽車股價9日暴漲19.4%，也是出於上述原因。有預測稱，今後電動汽車同盟的走向將動搖全球汽車業界的格局。 ○ 電動汽車同盟也能實現“iPhone模式”嗎？ 汽車業界正在密切關註與蘋果展開的電動汽車生態界究竟是“Android模式”，還是“iPhone模式”。當與蘋果合作的整車制造商登場時，蘋果和汽車公司之間會是什麽關系呢？ 安卓模式是指將谷歌主導的Android運用到操作系統(OS)上，像三星電子、LG電子等智能手機制造公司各自自由制造產品的生態界。相反，iPhone模式是像臺灣富士康壹樣，合作企業生產直接反映蘋果品牌和設計的產品並交貨的貼牌生產(OEM•使用客戶商標生產)方式。 如果全球市場上每年銷售數百萬輛量產車的汽車公司被要求在蘋果汽車中發揮富士康壹樣的作用，那麽必然會陷入苦惱。雖然銷售額會馬上增加，但從長期來看收益性可能不高。也不能排除對數十年來傾註心血的自主品牌產生負面影響的可能性。 韓國汽車研究院研究委員李恒久表示：“不僅是具有壹定規模以上生產能力的整車企業，就連最近開發電動車平臺的富士康也可能會成為蘋果汽車的合作夥伴。蘋果想在新制造的電動汽車生態界擁有更大的附加價值，關鍵是能進行怎樣的合作。” ○ “汽車產業也將轉換為平臺商務” 不管是什麽樣的生態界，對於蘋果試圖進軍電動汽車領域將會使汽車產業發生巨大變化這壹點，意見並不多。從消費者的觀點來看，蘋果才有能力引領變革，僅次於內燃機車首次亮相(1886年)和福特汽車引進生產傳送帶(1913年)。如果想到蘋果被評價用iPhone改變了人類交流方式，就會認為這不是誇張的表現。 這與蘋果創始人史蒂夫•喬布斯的發言壹脈相承，喬布斯曾說，“在展示產品之前，很多人不知道自己想要的是什麽。”找到連顧客自己都不知道的要求，通過商品和服務展現出來是核心競爭力，因此很多人期待會出現與內燃機得到進化的現在電動車不同檔次的產品。 專家們預測，蘋果向汽車企業推出的真正王牌不是設計革新，而是軟件革新。imeritz證券研究員金俊成表示：“蘋果在車輛軟件方面發展了雲服務、無線固件•軟件更新、操作系統等技術。最終將追求利用車輛的數據商務的擴張。” 如果像智能手機壹樣，汽車也轉變為平臺產業，蘋果、谷歌等IT企業的作用只會越來越大。在電動車業界成為革新象征的特斯拉急劇擴大市場的情況足以讓蘋果等其他IT企業焦心不已。汽車業界相關人士表示：“汽車企業將其解讀為‘稍有不慎就很有可能會像之前的諾基亞、摩托羅拉壹樣沒落’的信號”，“誰能與蘋果攜手，整車企業能進行多大程度的革新，將成為今後汽車業界變化的核心點。”

한국어