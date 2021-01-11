歌劇不會停止...8月將迎來歌劇慶典. January. 11, 2021 07:17. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 去年因新冠肺炎疫情歌劇界的活動受到了很大限制，在前景不明朗的情況下，仍然夢想著復活之歌。歌劇需要許多獨唱者、大規模管弦樂和合唱團，舞臺上的演出者大部分使用聲音，被認為是無法“保持距離”的代表性表演體裁。 全幕歌劇舞臺的起跑線在大邱歌劇院這裏終結。多尼彩蒂去年曾計劃演出，但後來被順延，他將在28日至30日演出《愛情的靈藥》。這是壹部通過男高音詠嘆調《偷偷落下的眼淚》而為人所熟知的愉快的作品。大邱歌劇院還宣布，將於4月份舉行8場比才歌劇《卡門》的演出。國內歌劇大部分只進行了2~4場演出，得到了“準備中花費的努力很可惜”的評價。 去年11月通過普契尼的《托斯卡》全幕演出，承載著戰勝大疫病願望的首爾歌劇團將於3月25日至28日在首爾世宗文化會館大劇場舞臺上上演法國作曲家古諾的巨作《羅密歐與朱麗葉》。在古往今來30多部《羅密歐與朱麗葉》題材的歌劇中，這是最受觀眾喜愛的5幕規模的大作。 2020年前只進行無觀眾影像轉播演出、沒有舞臺的音樂會歌劇、地方公演的國立歌劇團，今年也準備了5個舞臺。特別是首次公演的全藝恩作曲的創作歌劇《勃拉姆斯...》(Brahms…)，吸引了人們的眼球。德國作曲家勃拉姆斯的優美名旋律被重新編曲並穿插其中，導師舒曼對妻子克拉拉的愛將成為故事的支柱。5月13日至16日，首爾國立劇場月升劇場。 以“普契尼版西部劇”為背景的《西部小姐》也將於7月1日至4日在首爾藝術殿堂歌劇院上演。在普契尼生前，《西部小姐》與《波希米亞人》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》壹起以“普契尼4大作品”獲得人氣，但事後卻以“與普契尼固有的風格不符”為由，很少進行演出。 8月12日~15日，為紀念國立劇場改造和重新開館的威爾第《拿布果》將在國立劇場日出劇場公演。該劇既是威爾第的第三部歌劇，也是他的成名作，劇中的“希伯來奴隸的合唱”廣為人知。10月7日~10日，今年迎來逝世100周年的夏爾•卡米爾•聖-桑的《參孫與達麗拉》將公演；12月2~5日，與普契尼的《波希米亞人》壹起作為歌劇代名詞的威爾第作品《茶花女》將搬上首爾藝術殿堂歌劇院的舞臺。 大邱歌劇節作為韓國國內歌劇節的象征，將於8月25日至11月7日舉行。俄羅斯國民音樂派大師鮑羅丁的《伊戈爾王子》等6個全幕歌劇作品和4場音樂會即將舉行。 索爾歌劇團將於11月演出的鮑羅丁《伊戈爾王子》也是大型海外合作作品，吸引了人們的眼球。這是俄羅斯馬林斯基劇院聲樂家和合唱團、聖彼得堡音樂廳管弦樂團和當地芭蕾舞團等200多人來韓進行的大型表演項目。

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