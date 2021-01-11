朝鮮開發超音速武器，企圖令“薩德”等韓美防空系統成為無用之物. January. 11, 2021 07:18. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩在勞動黨第八次代表大會上正式宣布開發高超音速武器，有分析認為此舉露骨地表現出了朝鮮想使“薩德（THAAD，末端高空導彈防禦系統）”等韓美防空網無力化、成為“遊戲規則改變者”的意圖。此外，朝鮮還首次宣布開發用於對韓打擊的戰術核武器，提高了對韓國的軍事威脅程度。 朝鮮9日表示，“已完成應用於新型彈道導彈的高超音速滑空飛行戰鬥部（彈頭部分）的開發研究，正在準備進入試制階段。”高超音速導彈以5倍音速（時速約6175公裏）以上的速度改變方向，不規則飛行後高速落向目標，事實上很難通過地面雷達進行探測和攔截。 因為靠現有的導彈防禦系統（MD）很難攔截，韓半島周邊國家壹直在加快高超音速導彈的開發。美國的“AGM-183A”導彈以20馬赫的速度分離彈頭，具備了在10分鐘內打擊地球上所有目標的性能。中國的“東風-17”也能達到10馬赫的速度，俄羅斯在去年12月實戰部署了可以不規則飛行的“先鋒（Avantgarde）”高超音速導彈。軍事專家們認為，中國和俄羅斯的高超音速導彈開發在非常時期會對“有事時”在韓半島展開的美國航母戰鬥群造成直接威脅。 韓國軍方內外認為，開發高超音速彈頭所需的相當部分技術已通過中國和俄羅斯流入朝鮮。朝鮮早在2019年就實施了被稱為“朝鮮版伊斯坎德爾”的短程彈道導彈（KN-23）試驗發射中，以6∼7馬赫的速度滑降和上升飛行的“拉起機動”。高超音速彈頭通常搭載在洲際導彈上，但考慮到朝鮮的技術水平，今後很有可能從中短程彈道導彈開始適用並具體化。 同時，金正恩首次提及“戰術核武器”，明確了對韓打擊武器體系的高度化目標。這可能是為了開發1KT（TNT1000噸的爆炸力）當量左右的小型核武器，以及“KN-23”等對韓打擊的新型武器和遠程炮用彈頭。此外，朝鮮還宣布，針對韓國的偵察衛星戰略化事業，將推進“軍事偵察衛星”和“可偵察500公裏前方縱深處的無人偵察機”的開發。

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