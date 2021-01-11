美國民主黨以“煽動叛亂”的嫌疑提出特朗普彈劾動議. January. 11, 2021 07:18. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國民主黨以“煽動叛亂”的嫌疑，11月在眾議院提出了對總統特朗普的彈劾案，並表示將在近期內進行表決。但是，由於特朗普政府的任期還剩10天左右，日程緊湊，而且大多數共和黨人的反對等，實現彈劾的可能性不大。對此，有分析認為，這是出於政治目的，試圖從根本上封鎖特朗普在2024年總統選舉中再次出馬。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，特德·劉（音譯）等民主黨議員在彈劾案草案中指出，“特朗普總統威脅到了美國和政府機關安保及民主體制的純潔性”，“如果妨礙和平權力移交的他被允許連任，將會對國家安全、民主、憲法構成威脅”。 如果彈劾工作得以進行，這將是繼特朗普鼓動烏克蘭對競爭對手拜登及其兒子進行調查的“烏克蘭醜聞”引發的2019年9月的彈劾企圖之後，第二次進行彈劾。當時彈劾案在民主黨為多數黨的眾議院獲得通過，但在參議院因多數黨共和黨的反對而被否決。 彈劾總統需要參議院全體100席的三分之二和眾議院435席的壹半以上贊成。目前共和黨和民主黨在參議院各占有50個席位。為了獲得參議院的通過，共和黨至少需要17名支持彈劾。但在眾議院，民主黨擁有221個議席，多於需要表決彈劾上訴案的過半數（218名）。 民主黨從6日發生特朗普的支持者闖入議會這壹前所未有的事件後，根據“如果總統無法履行職責，由副總統代理總統職務”的憲法修正案第25條，推進了停止總統職務的方案。但副總統邁克·彭斯表示反對後，民主黨將方向改為彈劾案。 華盛頓政界認為，參議院通過彈劾案的可能性非常小。參議院共和黨黨鞭米奇·麥康納爾通過發給同事議員的紙條表示，在當選總統拜登就任前壹天的19日之前不會再次召集參議院。要想重新召集參議院，需要全體100名議員同意，但這種可能性幾乎為零。 但是，在特朗普總統任期結束後，還有進行彈劾程序的余地。1875年，尤裏西斯·格蘭特政府的戰爭部長威廉·貝拉納普因涉嫌受賄而辭職，但參議院此後對其進行了彈劾審理。 民主黨似乎也在盯緊這壹點。其意圖是給特朗普戴上“卸任後仍遭彈劾的總統”的枷鎖，以此限制他今後就任公職。民主黨眾議院情報委員會主席亞當·希夫表示，“如果不能在特朗普總統卸任前舉行彈劾審判，即使他卸任後也要宣布有罪。這對於阻止他再次參選非常重要。” 8日，社交媒體推特以特朗普總統的賬戶煽動暴力行為為由，對他永久封號。蘋果、谷歌、亞馬遜等也全面禁止了特朗普支持者經常使用的極右傾向社交媒體“Parler”的流通和傳播。蘋果9日表示，在“Parler”制定防止暴力和煽動對策之前，將停止其在“應用市場”內的流通。有分析認為，如果放任白人極右主義者的宣傳煽動，再發生類似闖進國會的事情，平臺將很難逃避責任，因此采取了措施。

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