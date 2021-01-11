曾稱“朴贊浩是自己的韓國兒子”的前道奇隊主教練拉索達邁入“天空球場”. January. 11, 2021 07:18. by 李憲宰 uni@donga.com. “壹年中最悲傷的壹天就是棒球賽季結束的日子。” 因對棒球的熱情和幽默感風靡壹時的洛杉磯道奇隊前主教練托米•拉索達離開了人世。美國職棒大聯盟(MLB)道奇隊9日表示：“球隊前主教練拉索達在其位於加利福尼亞州富勒頓的家中停留時，因心臟麻痹被緊急送往醫院，但最終醫治無效離開了人世。”拉索達故人今年94歲，去年11月也因健康問題住院兩個月。棒球界也陷入了悲痛之中。 1954年在布魯克林道奇隊作為投手出道的故人包括球探、主教練、球隊顧問和副總經理等在內，在道奇隊工作了67年。1976年他接過道奇隊的教鞭後，直到1996賽季因心臟病中途辭職為止，在21年的時間裏壹直帶領道奇隊。在任期間，他曾兩次(1981年，1988年)將球隊送上世界大賽冠軍寶座，並兩次獲得國家聯盟主教練獎(1983年，1988年)。他作為主教練的帶隊總成績是3040場比賽1599勝2平1439負，1997年加入了美國職棒大聯盟名人堂。對道奇隊有著深厚感情的他曾表示，“我身上流著(道奇隊的象征色)藍色的血。” 在2000年悉尼奧運會上，他還擔任了美國代表隊的主教練，獲得了奧運會金牌。在他執教時期，他的2號球衣被指定為球隊的榮譽背號。 拉索達前主教練與韓國選手也結下了很深的淵源。故人曾公開表示1994年加入道奇隊，成為首位頂級聯賽球員的“韓國特級”朴贊浩(48歲)是他的“韓國兒子”，朴贊浩也把他視作“養父”。在美國職業棒球大聯盟中作為投手取得124勝的朴贊浩在自己的Instagram上表示：“此刻不知道該用什麽語言來表達這種悲傷。27年來壹直給予我愛戴的傳奇棒球教練拉索達走向了新的世界。”他還說，“心情沈重、悲傷加深是因為他給予我的愛和回憶更加珍貴和感激”，“因為新冠疫情，都沒能去探望。連他的最後壹面都沒有見到，連聲音都無法聽到”，表達了惋惜之情。 “國民擊球手”KBO宣傳大使李承燁(45歲)也在同壹天在自己的Instagram上上傳了與前主教練拉索達的合影，並留言稱“祝願妳前往好地方。敬祝故人安息。”拉索達在擔任道奇隊副總經理時期的2003年，為觀察李承燁的活躍表現，曾親自訪韓，拜訪了大邱。 道奇隊的終結投手肯裏•揚森在自己的推特上留言稱，“希望對棒球傾註了大量的愛，並給人帶來喜悅的拉索達教練在‘藍色天國’安息。”

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