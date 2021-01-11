孫興慜的轉會傳聞是“空穴來風”？. January. 11, 2021 07:18. by 金正勛記者 hun@donga.com. 外電接連不斷地報道，從新年伊始開始壹直延續著托特納姆熱刺隊總計100粒進球、歐洲舞臺總計150粒等進球勢頭的“超級SONNY”孫興慜(29•照片)很有可能留在現效力的托特納姆熱刺隊。 熟悉歐洲足球轉會市場的法布裏奇奧•羅馬諾9日通過英國媒體《Giveme sport》表示：“托特納姆熱刺隊和孫興慜正在就年薪等細節進行協商。看來是5~6年的續約”，“托特納姆熱刺隊壹定會把孫興慜留在球隊。我認為續約在即。”羅馬諾通過同壹媒體補充說道，“據我所知，孫興慜的留守意誌也很強烈。”英國權威雜誌《每日電訊報》也報道稱，“孫興慜2023年後仍打算留在托特納姆熱刺隊”，“孫興慜和托特納姆熱刺隊已經簽訂了到2023年的合同，目前正在協商續約事宜。” 成為隊內核心的孫興慜最近雖然被提起了轉會西甲豪門皇家馬德裏隊的可能性，但似乎又回到了留守方向。孫興慜目前在英聯杯、歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽等本賽季所有比賽中共攻入16球，在英格蘭超級聯賽(EPL)選手中並列第2位。他的隊友哈裏•凱恩以17粒進球位居榜首。在聯賽中，他以12粒進球排在穆罕默德•薩拉赫(利物浦•13球)之後，排在第二位。

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