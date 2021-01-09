法院判決日本就“慰安婦”壹案進行賠償，但不要只盯著判決，而應尋找解決辦法. January. 09, 2021 07:50. . 法院昨天就12名“慰安婦”受害者老人針對日本政府提起的賠償訴訟案判決說：“日本政府應向每壹名原告支付1億韓元”。這是“慰安婦”受害者們針對日本政府提起的損害賠償請求訴訟中，在第壹次判決中認可日本政府的賠償責任。日本政府主張以“壹國法院無權對涉他國訴訟進行審判”為宗旨的國際習慣法的主權豁免論，但是首爾中央地方法院法庭認為，“慰安婦”問題是“反人道主義犯罪行為，不能適用主權豁免”。 “慰安婦”問題是韓日關系中最敏感的問題。日本政府在1993年“河野談話”中承認了動員慰安婦的“強制性”，2015年日韓就“慰安婦”問題達成協議時表示，“對此痛感責任”。但是，日本並沒有承認自己的法律責任。相反，在達成“慰安婦”協議後，反而要求拆除“和平少女像”，根本沒有顯現真心謝罪的樣子。對此，韓國法院認可受害者們提出的接受審判的權利，追究日本政府對“慰安婦”受害者的責任。 但是，很多人十分擔心此次判決會使韓日關系進壹步惡化。在2018年10月大法院的強制征用賠償判決和2019年7月日本的出口限制措施導致韓日關系冷卻的情況下，又新添了壹項不利因素。更何況，因為依據此次判決進行賠償的主體是日本政府，實際上比以民間企業為對象的強征判決更難得到賠償。日本外務省在昨天判決結果出來後，為了表示抗議，召見駐日大使南寬杓等，做出了敏感的反應。 為了解決韓日間錯綜復雜的矛盾，日本政府首先要改變對歷史問題的態度，表現出積極解決問題的意誌。日本首相菅義偉對包括強制征用在內的韓日歷史問題保持著強硬的態度。作為加害者的日本首先伸出手才是合情合理的事情。 韓國政府也不要只依靠法院的判決，應該主動尋找解決方法。文在寅政府不承認“慰安婦”協議，但並沒有拿出解決問題的方案。在強制征用問題上，在政府層面也沒有拿出具體的解決方法。韓國和日本是在安保和經濟等方面合作不可避免的鄰國。如果闡明恢復同盟關系的美國當選總統拜登就任，很有可能就對華、對朝政策等問題進壹步強調韓美日三角互助體制。為了超越歷史問題，構築面向未來的韓日關系，現在需要集中外交力量。

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