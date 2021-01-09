馬克·紮克伯格擁有的力量 . January. 09, 2021 07:50. . 上映時別人都看了，我沒看。去年夏天2G手機服務結束的第二天，我才換上智能手機，至今沒有在臉書（Facebook）上使用過可可聊天（Kakao Talk）。對於這樣的我來說，大寫著“5億名在線朋友、最年輕的億萬富翁、哈佛天才”等字句的電影海報，並不受關註。後來，在5億人增至15億人時，才去看了。 哈佛大學二年級學生馬克·紮克伯格以傲慢、倒黴為由被女朋友甩掉的日子，壹氣之下創建了以外貌評價女學生的網站。為了尋找女學生的照片，他進行過黑客攻擊，還因為貶低女性而受到學校的警告，但他卻認為“開玩笑的，有點大驚小怪”，“多虧了自己，才確認了保安系統不健全，應該感謝我”。通過這壹事件了解了他的才能的前輩溫克爾沃斯兄弟給出了嶄新的想法，並提議與他壹起幹。紮克伯格在接受邀請的同時，找到朋友薩維林，就好象這壹想法是自己的主意似的，提議合作。說是如果進行投資，將給予30%的收益。然後，他甩開溫克爾沃斯兄弟，自己開設了臉書。此後，臉書壹路凱歌，紮克伯格趕走了不再需要的共同創業者薩維林。影片將紮克伯格和溫克爾沃斯兄弟之間的訴訟以及與薩維林之間的訴訟像緯線和經線壹樣編織在壹起，赤裸裸地展現了臉書的誕生秘聞。 看完電影後嚇了壹跳。因為海報的廣告詞和電影的內容正好相反。找了壹下才發現，美國的海報上大大地寫著，“如果不把幾個人弄成敵人，就不會有5億的朋友”。這與電影的主題也非常吻合。但是為什麽在韓國卻改成了贊揚英雄式的句子呢？不知道是不是因為這樣，留言裏也寫到“想成為紮克伯格那樣的人。真羨慕！”這種感想很多，讓人毛骨悚然。 年輕財閥逐漸增加。偶像歌手、運動員以及信息技術天才們就是如此。而且現在是金錢成為權力的時代。因此，擁有財富的人的人性變得非常重要。紮克伯格的雙親都是醫生，所以在富裕中成長，也接受了昂貴的英才教育，但似乎錯過了最重要的東西。他在起訴人和律師面前仍然以“自己沒有過錯”為由回避困難的提問或者答非所問，壹旦遇到不利的情況，就迫不得已地進行協商。從這壹電影中的紮克伯格起，已過了12年。他現在是全世界社交媒體的皇帝。27億人的個人信息掌握在他手中，只要下定決心，他擁有可以助長世界輿論的權力。現在更需要的是不陷入私欲的正確的人性。希望這不是我壹個人的苦口婆心。

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