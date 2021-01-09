朝鮮黨代會閉幕閱兵式，是否因暴雪而推遲舉行？. January. 09, 2021 07:51. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，在朝鮮舉行勞動黨第八次代表大會的情況下，韓美情報當局認為，黨代會最後將舉行閱兵式，正在密切關註相關動向。 韓國政府消息人士8日表示：“閱兵式的準備工作似乎已經完成，任何時候舉行都不奇怪”，“目前還沒有發現舉行閱兵式的征兆。”當初，韓美當局把重點放在了5日開始的朝鮮黨代會的第四天，即朝鮮國務委員會委員長金正恩生日8日的閉幕式上。 朝鮮在召開黨代會之前就已經在平壤金日成廣場集結了9000多名兵力和數百輛軍用車輛。5年前的第七次黨代會時，金正恩的工作總結報告持續了兩天，但是，這次持續了3天等，日程發生了變動，因此有分析認為，閱兵式的時間也進行了調整。 部分人認為，最近朝鮮全境普降暴雪，也不能排除主要戰略武器和裝備的移動被推遲的可能性。為了躲避韓美當局的監視，在閱兵式上亮相的戰略武器在最後階段進行移動部署，結果有可能出現了差池。 據朝鮮中央通訊社報道，金正恩在黨代會第三天7日的總結中表示：“根據形成的形勢和變遷的時代要求，考察了對南問題，闡明了全面擴大和發展對外關系的我們黨的總方向和政策立場。” 韓國統壹部表示：“朝鮮過去曾提及南北關系為‘北南關系’，但‘對南問題’壹詞似乎還是第壹次出現，因此正在密切關註。”統壹部負責官員特別指出：“我們正關註‘對韓問題’這壹表述是否具有負面意義。” 去年6月，朝鮮以韓國散發對朝傳單為由正式宣布“對南工作徹底轉換為對敵工作”，並炸毀了開城韓朝共同聯絡辦事處。因此有分析認為，金正恩可能以有核國家地位為基礎，提出了徹底由朝鮮主導南北關系的新戰略。韓國慶南大學遠東問題研究所教授金東燁（音譯）表示：“南北關系現在看起來是互為‘陌生人’的意思。”

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