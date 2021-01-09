任成宰連續5洞抓鳥，使冠軍們灰心喪氣. January. 09, 2021 07:51. by 姜泓求 windup@donga.com. 新年伊始心情舒爽。 韓國男子高爾夫的招牌明星任成宰(23歲•CJ大韓通運•照片)在新年首場美國職業高爾夫(PGA)巡回賽哨兵冠軍賽第壹天比賽結束後，排在並列第3位。8日，在美國夏威夷州卡帕魯瓦度假村種植園球場(73桿)舉行的該大會第壹輪比賽中，他抓下7支小鳥球，吞下1個柏忌，打出低於標準桿6桿共67桿的成績。首輪比賽之後他落後領先者賈斯汀•托馬斯(28歲)、哈裏斯•英格利什(32歲)2桿。 該大賽的性質是“王中王戰”，由去年巡回賽冠軍和賽季最後壹場比賽巡回錦標賽參賽者(聯邦快遞杯排名前30)等42人組成。任成宰以去年3月本田精英賽冠軍的身份出戰。 以低於標準桿1桿的成績結束上半場9洞的任成宰從10號洞(4桿)開始連續5洞抓下小鳥，擠入了領先圈。在14號洞(4桿)上，他極其精準的第二桿擊球將球放在了距離洞口僅10厘米的位置。在15號洞(5桿)和18號洞(5桿)上，小鳥推桿繞過洞杯，令人遺憾。當天，任成宰的上果嶺率達到83.33%，上球道率達到80%。賽後，任成宰表示，“整體來說，短桿和壹號目發揮得都很好。在下半場連續5個洞抓到小鳥球，以嶄新的好心情開啟新的壹年。”

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