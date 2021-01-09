世界衛生組織：“確保COVAX全球疫苗共享計劃月底開始向低收入國家供應疫苗”. January. 09, 2021 07:51. by 全主榮 aimhigh@donga.com. COVAX全球疫苗共享項目決定從本月底開始向低收入國家提供2億劑新冠病毒疫苗。對包括韓國在內的高收入國家的疫苗供應時期仍然不確定。 據路透社當地時間7日報道，世界衛生組織負責預防接種的局長凱特·奧布賴恩當天在線上活動中表示：“為沒有買到疫苗的92個發展中國家募集了60億美元。本月底或下月上中旬開始供應20億劑疫苗。” 世衛組織和流行病預防創新聯盟（CEPI）、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）參與的COVAX計劃到今年年底向低收入國家提供最多可讓20%人口接種的疫苗。去年10月，韓國政府與COVAX簽訂了供應協議，並繳納了預付金。疾病廳相關人士表示：“COVAX的疫苗供應是低收入國家和高收入國家的‘雙軌制’”，“截至目前，今年第壹季度國內供應日程沒有出現差池。” 此外，韓國政府8日成立了“新冠預防接種應對推進團”，負責疫苗接種的準備工作。鄭銀敬廳長將擔任團長，專門負責疫苗的引進和流通、副作用的損失補償等工作。

한국어