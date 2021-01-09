獨自打掃示威隊伍席卷的美國國會大廈的安迪•金議員. January. 09, 2021 07:52. by 華盛頓=金靜安 常駐記者 jkim@donga.com. “即使發生暴力事件，同僚議員也壹直留到淩晨，完成了下屆總統的認證程序，這就是美國民主主義的真實面目。” 3日上臺的美國第117屆國會4名韓裔眾議院議員中唯壹的再選議員安迪•金(39歲•新澤西•民主黨•照片)7日(當地時間)在接受本報的書面采訪時表示：“在暴力和叛亂威脅下，美國民主主義的恢復非常快。此次事件，有可能使壹落千丈的美國形象和領導能力得到恢復。” 金議員說：“雖然對大選結果不服，擅自占領國會的這些人令人厭惡，但比任何時候都更加對民主主義感到敬畏，也堅定了要保護民主主義的意誌。”他還預測，前所未有的國會亂入事件對很多人起到了團結和反省的契機作用。他強調說：“能強硬地應對危機的體系是民主主義”，“不是用暴力，而應該以國民的聲音和選票來決定美國的未來。” 當天淩晨，金議員膝蓋跪在壹天前因美國總統特朗普的支持者闖入而變得亂七八糟的國會地板上，默默地撿垃圾的樣子在美國社會引起了巨大反響。在美國主要媒體和社交網絡媒體上，在水瓶、衣服、星條旗亂七八糟地散開的國會裏撿垃圾的照片廣為流傳。 金議員在接受《美聯社》的采訪時說：“當愛變糟糕的時候，不管是誰都想要去修補它”，“我愛國會。我很榮幸能夠站在這個位置上。”就是說，產生了該做點什麽的想法，但能做的只有打掃。他說：“這座建築很特別。很多人在這裏得到了靈感。” 與金議員同屬民主黨的新澤西州眾議院議員湯姆•馬利諾夫斯基(56歲)也表示：“他在淩晨1點悄悄清理殘骸，把垃圾裝在塑料袋裏。這不是想做給別人看的舉動。” 1982年出生於馬薩諸塞州波士頓的金議員在幼年時期移居到了紐約附近的新澤西州。他曾擔任芝加哥大學政治學士、英國牛津大學國際關系學博士，在奧巴馬前政府時期的2009年進入國務部。他曾歷任駐阿富汗美軍司令的戰略參謀、白宮國家安全委員會(NSC)負責伊拉克事務的副官等，是中東問題專家。此外，他還作為贊助發掘年輕政治家的奧巴馬前總統寵愛的“奧巴馬兒童”而聞名。據悉，奧巴馬在金議員首次挑戰眾議院的2018年11月選舉當時，積極支持金議員當選。

한국어