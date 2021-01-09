特斯拉創始人馬斯克成為新的世界首富. January. 09, 2021 07:52. by 李雪 snow@donga.com. 美國電動汽車企業特斯拉的創始人埃隆•馬斯克(50歲•照片)成為了新的世界首富。得益於特斯拉股價暴漲，馬斯克力壓自2017年以來壹直保持第壹位的亞馬遜創始人傑夫•貝佐斯(57歲)，但他表示：“真的很奇怪。去繼續工作吧”，在推特上留下了淡淡的感想。 彭博新聞社7日(當地時間)上午10時15分報道稱，在“彭博社億萬富翁指數”中，馬斯克成為了世界首富。僅當天壹天，美國納斯達克市場的特斯拉股價就爆漲了7.94%，持有公司18%股份的馬斯克的財產也達到了1885億美元(約206萬億韓元)。他的資產比貝佐斯創始人(1870億美元)多15億美元。 特斯拉的市價總額為7735億美元，超過了Facebook，成為美國市價總額排名第5的公司。比特斯拉規模更大的企業只有蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet。 去年年初，馬斯克的財產為270億美元，位居世界第35位。因電動車產業好轉等原因，特斯拉的股價暴漲，同年11月末他的資產超過微軟(MS)創始人比爾•蓋茨，成為世界第二大富豪。此後僅過壹個半月就超過了貝佐斯，登上了榜首位置。彭博社評價說：“馬斯克的財產以歷史最快速度增長。” 隨著將於20日上臺的美國下屆政府拜登預告推進環保政策，預計特斯拉的股價今後也很有可能呈現上升趨勢。有分析認為，特別是5日在佐治亞州參議院選舉中戰勝共和黨的民主黨繼政府、眾議院之後，又掌握了參議院，因此拜登號的環保政策如虎添翼。

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