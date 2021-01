孫興慜攻入個人歐洲賽場第150粒進球. January. 07, 2021 07:14. by 金正勛記者 hun@donga.com. 2010年10月31日,德國科隆。身穿漢堡隊隊服、壹臉稚氣的18歲少年為科隆隊攻入壹球。這是韓國球員最年輕的歐洲壹級聯賽首次進球得分。從“韓國足球的希望”成長為“世界級球員”的孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)達成了歐洲賽場150粒進球的珍貴記錄。 孫興慜6日在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2020∼2021賽季英聯杯四強賽對陣布倫特福德隊(英冠聯賽)的比賽中,在1比0領先的下半場第25分鐘攻入制勝壹球。 在球隊反擊的情況下,他接到經過哈裏•凱恩和唐吉•恩東貝萊的傳球後,以驚人的速度飛奔,右腳射門成功破門得分。孫興慜在英聯杯、歐足聯歐洲聯賽等本賽季所有比賽中攻入16球,在英格蘭超級聯賽(EPL)效力球員中並列第2位。他的隊友凱恩以17粒進球名列榜首。在聯賽中,他以12粒進球排在穆罕默德•薩拉赫(利物浦•13球)之後,排在第二位。 新年伊始的2日,在英格蘭足球超級聯賽(EPL)第17輪與利茲聯隊的比賽中,孫興慜攻入了效力熱刺隊的第100粒進球,連續兩場比賽進球之後,成功打入個人歐洲聯賽第150粒進球。這是他自2010年加入德甲漢堡隊後,時隔11年和419場比賽取得的成果。他身穿漢堡隊隊服首次進入職業賽場,攻入20球(78場),在德國勒沃庫森隊攻入29球(87場),在托特納姆熱刺隊攻入101球(254場)。 托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧在賽後表示:“孫興慜擁有夢幻般的能力”,“雖然有些球員並不是這樣的,但孫興慜總是把球隊利益放在第壹位。”。孫興慜是壹位特別的球員,也是壹個特別的人。” 英國廣播公司(BBC)給孫興慜打了全場最高分7.27分,將其選為“POM(本場最佳球員•Player Of The Match)”。BBC解說員科林頓•莫裏森表示:“孫興慜是世界級的。”《每日快報》也給孫興慜打出了最高分8分,並評價說,“孫興慜的跑位非常厲害。作為布倫特福德來說,沒有辦法阻止他。” 托特納姆熱刺隊自2014~2015賽季後時隔6年再次進入英聯杯決賽,距離2007~2008賽季後時隔13年,也是隊史第5次登上冠軍寶座僅剩壹場勝利。在2014~2015賽季決賽中,熱刺隊以0比2負於切爾西隊。穆裏尼奧作為切爾西和曼聯隊的主教練,曾4次獲得英聯杯冠軍。

