“朝鮮和伊朗核問題專家”舍曼成為美國國務院二號人物. January. 07, 2021 07:14. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 據《政客》和《華盛頓郵報》等美國媒體當地時間5日，曾作為韓半島專家深入參與對朝鮮談判的美國前 國務院政務副國務卿溫迪·舍曼（照片）將被提名為拜登政府的首位國務院副國務卿。有分析認為，如果精通伊朗和朝核問題的舍曼成為美國國務院的“第二把手”，將實際主導今後美國的對朝政策。 舍曼2011∼2015年在奧巴馬政府擔任國務院政務次官，是主導與伊朗達成伊核問題全面協議的人物。他被稱為時任國務卿希拉裏·克林頓的“外交謀士”，緊密合作，2016年在希拉裏·克林頓的競選團隊中活動時還被認為是國務卿的有力人選。 在克林頓政府時期的1997∼2001年，舍曼曾在國務卿奧爾布賴特手下擔任對朝政策協調官。2000年10月，時任朝鮮國防委員會第壹副委員長趙明祿訪問白宮與克林頓總統會面時他在座，之後又與奧爾布賴特壹同訪問平壤，與朝鮮國防委員長金正日進行了會談。他與時任朝鮮外務省副相姜錫柱壹起主導參與了《朝美共同宣言》的制定。《紐約時報》把他評價為“處理朝鮮核計劃的最高戰略家”，但共和黨內部有人批評稱，“只是給了朝鮮開發核武器的時間”。 他被分類為“鴿派”，曾深入參與與朝鮮的對話，但卸任後，他強調了包括對朝軍事措施在內的全面對朝施壓的必要性，並發表了“應該把金正恩稱為殺人獨裁者”等強硬言論。另外，他還要求進行徹底的驗證，稱“朝鮮的核設施驗證比攀登陡峭的懸崖還要困難”。在談及朝鮮人權問題時，他曾遭到過朝鮮“進入老糊塗期，趕往黃泉路上”等不加掩飾的人身攻擊。目前，他擔任奧爾布賴特石橋集團的首席咨詢官。 舍曼2015年有關當時的慰安婦和歷史問題，沒有正面提及日本的責任，而是說，“如果政治領導人利用民族主義情緒，就能獲得廉價的掌聲”。這種類似抨擊韓國政府的言論，當時在韓國國內遭到了強烈的批判。

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