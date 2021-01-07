喜愛黃牛的畫家. January. 07, 2021 07:15. . 這是壹幅特別的肖像畫。短頭發、身穿黑色禮服的女人與黃牛並排站在那裏。左手拿著大大的素描簿，拿著筆的右手則親切地放在了寬闊的黃牛脖子上。女性望著遠處，而黃牛則正視著我們。畫中的模特到底是誰？為什麽和黃牛在壹起呢？ 愛德華•路易斯•杜巴弗是19世紀中期巴黎畫壇的主要畫家。1853年，他畫了拿破侖三世皇帝和歐珍妮皇後的肖像畫，並以肖像畫而聞名。該畫是為1857年沙龍展而畫的，模特是當時的明星畫家、35歲的羅莎•博納爾。雖然比杜巴弗年輕，但她早已憑借生動活潑的動物畫享譽世界。作為畫家的女兒出生的博納爾從小就養動物，夢想著以動物畫出名。成為畫家後，她和兔子、鴨子、松鼠、山羊、母馬等壹起生活。她到田野上仔細觀察動物並進行素描，為了學習動物解剖學和骨骼構造，甚至去屠宰場，活得非常熱情。 博納爾在很多方面都具有突破性。剪短了頭發，穿褲子而非裙子，抽煙，愛上了女性。雖然這是不拘泥於習慣的表達，但也是為了避免被屠宰場或馬市粗暴的男人所非禮而采取的方法。幾乎壹生都在畫動物畫的她相信所有動物都有靈魂，喜歡把人們塑造成動物的特征。杜巴弗畫這幅肖像畫時，原來模特是靠在桌子上的。博納爾認為黃牛應該代替“無聊的桌子”，在得到畫家的同意後自己親自把黃牛畫了進去。 事實上，黃牛是博納爾最愛的動物。牛象征著基督教四大福音書的作者之壹的聖史路加(Saint Luke)。以沈著、堅韌不拔的品性而為人所熟知的聖史路加也被稱為藝術家的主保聖人。所以說，畫中的公牛是憨直、剛毅的藝術家博納爾自己的樣子。

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