金正恩承認經濟失敗，只是預示著又壹場“勞動戰鬥”而已. January. 07, 2021 07:15. . 朝鮮國務委員長金正恩5日在勞動黨第八次代表大會開幕詞中表示，“經濟發展五年戰略中提出的目標幾乎在所有部分都遠未實現”，事實上承認了總體經濟上的失敗。金正恩把“最糟糕的困難局面”作為其原因，並表示，“突破重重難關的妙招就是加強我們自己的力量和主體力量。”分析認為，這意味著將持續從1年前開始提出的自力更生的正面突破戰。 金正恩不是第壹次承認失敗。他在去年8月的黨中央全體會議上表示：“國家經濟目標嚴重進展不足，人民生活沒有明顯提高。”接著，在10月建黨紀念閱兵式上，他還上演了“眼淚秀”，說“慚愧無顏”。此後，朝鮮進行了大規模的事業總結，並計劃在此次黨代會上推出新的經濟開發戰略。金正恩也表示：“應該大膽承認成為絆腳石的缺點，防止反復出現。” 但從最近的情況看，似乎不會出現什麽新的東西。普遍分析認為，由於國際社會的對朝制裁，朝鮮極度消沈，這種情況下又以新冠疫情防控為由嚴密封鎖國境，進入自閉狀態，再加上洪災，朝鮮經濟經歷了三重苦難，已經到了無法復蘇的極限。最終剩下的只有打著“主體力量”的旗號剝削居民勞動力。直到這次黨代會之前，居民們還開展了“80天戰鬥”，現在不知道是否還要進行另壹場“XXX日戰鬥”。在2016年第七次黨代會前後，朝鮮也進行了“70天戰鬥”和“200天戰鬥”。 所謂的“最高尊嚴的自我批評”只會給居民帶來更加殘酷的鞭策，這就是朝鮮獨裁體制的現實。黨幹部們會以壹系列“下壓”方式分配任務量，在寒流中持續大規模的勞動動員體制，繼續壓榨居民。這樣下去，不要說擺脫危機，就連在饑餓中積累的內部不滿也無法阻止爆發。 朝鮮的生存之路只有停止核疾馳，進行改革開放。金正恩昨天雖然沒有直接提及核武器，但自豪地說：“準備了能世世代代可靠地守護祖國命運的強力擔保。”美國衛星照片捕捉到了平壤附近的美林機場再次為武力示威而準備閱兵式的樣子。不能靠核吃飯活下去。金正恩應該知道，“核寶劍”的神話不再被居民接受的日子正在到來。

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