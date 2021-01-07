三星電子“全定制”家電1年半銷量突破100萬臺. January. 07, 2021 07:15. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星電子6日表示，截至去年年底，定制式生活方式家電“Bespoke”的出貨量已超過100萬件。自2019年6月推出根據個人生活方式可以自由組合的“全定制”冰箱以來，已經過了20個月。 全定制家電中最暢銷的是比重占75%以上的冰箱。全定制冰箱去年占三星電子在韓國銷售的冰箱銷售額的67%。不僅進軍韓國國內市場，還進軍歐洲、中國、中亞等市場，受到了好評，今年計劃進軍美國和加拿大等北美市場。全定制冰箱的最大優點是在材料和顏色等27種門板中，可以選擇自己想要的，進行多種多樣的裝飾。 去年6月推出的洗碗機也受到了消費者的好評，銷售量也大幅增加。三星電子在微波爐、電磁爐、商用空調、空氣凈化器等多種生活家電上適用“全定制”概念。三星電子為紀念100萬件“全定制”家電的出貨，在本月壹個月內舉行的“三星電子促銷節”活動品種中，大量包含了“全定制”家電。

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