100人圍坐在壹起讀書的教保文庫“貝殼杉桌”... 在桌上藝術降臨. January. 07, 2021 07:16. by 金民 kimmin@donga.com. 僅在1年前，來到首爾鐘路區教保文庫光化門店的人們還經常坐在這張桌子前看書。長11.5米、寬1.5~1.8米、重約1.6噸，用兩個巨大的木板制作的這張桌子最多可以圍坐100人。這就是橫穿書店中心的“貝殼杉(kauri)桌”。 隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，桌子旁邊的椅子數量開始逐漸減少。這是因為采取了“保持社交距離”的措施。椅子的間隔變得越來越遠，不知不覺間也早已銷聲匿跡，書本和人本應該聚在壹起的讀書桌孤零零地擺放著。書店方面在閑置的桌子上介紹書和文章，此次將展示年輕美術家的作品。 從去年12月31日開始的“太小的心臟”展上，姜東昊、高京浩、金敏秀等20、30多歲的19名美術家的99件作品亮相。與圖片壹起，可以閱讀以“年輕作家的生活”為主題的作家們寫的文章。在不安變成日常的現在，迎接新年，為年輕美術家加油，並給予希望是展覽的宗旨。展覽將舉行到2月15日。 貝殼杉桌上展示的開始是去年6月的“100張桌子，100本故事”。這是介紹100家小出版社推出的1種代表性圖書的企劃展。接下來是用迎接後新冠時代的10個關鍵詞介紹書籍的《新常態—昨天是對的，今天錯了》、介紹能給因新冠疫情度過困難時期的大家的內心帶來力量的文章和書籍的《文章收集+壹起》展等。 教保文庫表示：“考慮過如何填滿空讀書桌，於是開始了支援在宣傳上遇到困難的小型出版社的項目，沒想到展覽會持續這麽長時間”，“雖然努力給沒能坐在書桌上的讀者提供文化休憩，但希望讀書桌能夠早日投入使用。” 2015年在教保文庫光華門店首次設置的貝殼杉桌是用在新西蘭沼澤地帶發現的5萬年前的貝殼杉樹制作的，壹時成為話題。因冰川期自然災害被埋在地下，斷絕與氧氣的接觸，數萬年來壹直維持原狀。2015年7月，在新西蘭開采的貝殼杉被分為可以裝進集裝箱的最大長度(11.5米)，在意大利加工後通過釜山港進入韓國。

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