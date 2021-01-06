熱刺推遲與孫興慜續約，皇馬會展開行動嗎？. January. 06, 2021 07:36. by 金東昱 creating@donga.com. 據悉，英超托特納姆熱刺隊保留了與孫興慜(29歲)和哈裏•凱恩(28歲)等主要球員的續約協商。 英國媒體《標準晚報》5日報道稱：“由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，長期財務前景不明朗，因此熱刺隊不會急於與離合同到期還有較長壹段時間的選手續約。” 托特納姆熱刺隊的收入因新冠疫情而大幅減少。 由於無觀眾比賽，入場收入消失了。托特納姆熱刺隊表示，在2019~2020賽季，僅赤字就達6390萬英鎊(約945億韓元)。而托特納姆熱刺隊在2018~2019賽季創下了6860萬英鎊(1015億韓元)的盈余。 該媒體分析稱，孫興慜和凱恩的合約還有很長壹段時間，這也是推遲續約的原因之壹。目前孫興慜和凱恩的合同分別簽到了2023年6月和2024年6月。托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧表示：“孫興慜希望將剩下的職業生涯留在托特納姆熱刺隊，但不知道下個賽季會發生什麽事情。現在不是談論續約的合適時機。”該媒體預測，如果托特納姆熱刺隊提出續約，將給孫興慜提供20萬英鎊(約2.96億韓元)的周薪。根據體育合同信息網站《Sportrac》，孫興慜目前的周薪為14萬英鎊，低於凱恩和唐吉•恩東貝萊的周薪20萬英鎊。 另外，西班牙媒體《don balon》4日報道說：“皇家馬德裏隊為引進孫興慜，決定報價7000萬歐元(約931億韓元)，但這只是試探性的報價。”據悉，皇家馬德裏在2019年7月引進了前鋒埃登•阿紮爾(30歲)，但未能達到預期效果，所以正在推進引進孫興慜的方案。阿紮爾上賽季代表皇馬俱樂部共出戰22場比賽，攻入1球，本賽季共出戰8場比賽，僅攻入2球。

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