榮膺4冠王！電影《水芹菜》獲得美國影評人協會作品獎，尹汝貞獲得最佳女配角獎. January. 06, 2021 07:36. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 李•艾薩克•鄭導演的自傳電影《水芹菜》在美國影評人協會電影獎上獲得了第壹個作品獎。5日，據美國演藝媒體《Variety》報道，北卡羅來納影評人協會4日(當地時間)將最佳作品獎選定為《水芹菜》。與此同時，尹汝貞獲得最佳女配角獎，鄭導演獲得最佳編劇獎，演員威爾•帕頓獲得“肯漢克紀念塔希爾獎”，榮膺四冠王。 韓裔美國人鄭導演用攝像機生動地記錄1980年代移居到阿肯色州的韓裔家庭故事的《水芹菜》在進入新年後就獲得了美國女性電影記者協會最佳女配角獎(尹汝貞)、好萊塢國際電影節最佳劇本獎和最佳音樂獎，接著在以西部紐約評論家為中心的大西部紐約影評人協會獲得了最佳女配角獎和最佳外語片獎。隨著獲獎消息不斷，人們對該影片獲得金球獎和奧斯卡金像獎的期待也越來越高。《水芹菜》在韓國國內的上映時間預計在今年上半年。

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