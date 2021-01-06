NC和CJ ENM為了全球文化信息平臺事業攜手合作. January. 06, 2021 07:36. by 金聖模 mo@donga.com. 恩西(NC)軟件和CJ ENM為了全球文化信息平臺事業攜手合作。這是將恩西的信息技術(IT)經驗和CJ ENM的娛樂商務經驗相結合，在激烈的全球文化信息市場中確保核心力量的戰略。 5日，恩西表示，與CJ ENM簽訂了內容及數字平臺領域事業合作的諒解備忘錄(MOU)。兩家公司決定年內設立合作法人。恩西方面沒有透露具體開展什麽項目的計劃。 業界分析認為，今年年初即將推出K-POP平臺的恩西和去年以非面對面形式進行“KCON：TACT”、“2020 Mnet亞洲音樂盛典(MAMA)”等演唱會的CJ ENM的利害關系吻合。壹方面恩西需要CJ ENM的娛樂內容及商業經驗，另壹方面CJ ENM則需要恩西的IT技術能力，雙方為了確保競爭力促成了此次合作。 恩西計劃在第壹季度(1~3月)內推出K-POP娛樂平臺“UNIVERSE”。UNIVERSE是K-POP藝人們可以進行線上、線下交流的粉絲平臺。姜丹尼爾、MONSTA X、I閽*ONE、宇宙少女等將參與其中。恩西從去年11月中旬開始接受預約，但僅壹個月內，在186個國家的預約者就超過了100萬人。如果設立合作法人，CJ ENM在恩西的數碼娛樂事業中擁有的K-POP明星知識產權(IP)和內容開發能力將得到充分利用。 隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的長期化，在娛樂業界IT的重要性也越來越大。最近幾年，恩西致力於人工智能(AI)、新壹代圖像、聲音等技術開發。此外恩西還具備用很多相機拍攝人物或事物，用3D掃描當場制作模型的技術。CJ ENM音樂內容本部音樂事業部長李善表示：“在娛樂產業中，技術的重要性越來越高”，“兩家公司的力量結合在壹起將引領產業趨勢。”

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