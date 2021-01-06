韓國食藥處：“不能證明治療瘧疾的‘氯喹’可以預防新冠病毒”，提請註意使用. January. 06, 2021 07:37. by 李美智 image@donga.com. 韓國食品醫藥品安全處5日提醒說，瘧疾治療藥物氯喹（照片）預防和治療新冠感染癥的效果從未得到證明。這是因為以社交媒體為中心，流傳著有關氯喹的虛假信息。 據食藥處透露，最近通過社交媒體流傳著氯喹可以預防或治療新冠疾病的帖子。從海外直購或誘導代購的文章開始，有不少購買後記聲稱“服用後有效果”。因此，以老年人為中心，從藥店、網上購買氯喹的人正在增加。 氯喹是作為瘧疾治療藥物開發的專門藥品。去年3月，美國食品藥品監督管理局公布“氯喹具有新冠疾病治療效果”的試驗結果，美國等部分國家緊急批準其為治療藥物。美國總統特朗普曾稱贊這是阻止新冠疫情擴散的“遊戲規則改變者”。 但是，各國接連提出了氯喹副作用的擔憂。英國研究團隊在以96032名新冠患者為對象進行的調查中，發表研究結果稱，服用氯喹者的死亡危險度提高了34%，嚴重的心臟心律不齊的危險也提高了137%。歐洲醫藥品安全局也警告稱，服用氯喹後有可能出現心跳異常、神經細胞受損等癥狀。 對此，世界衛生組織去年5月中斷了氯喹的相關試驗，美國也於6月取消了氯喹用於治療新冠疾病的緊急使用許可。同月，韓國新冠中央臨床委員會也表示，不再提倡氯喹作為治療藥物。 據食藥處透露，最近對新冠重癥患者使用的抗炎藥“地塞米松”的需求也有所增加。食藥處表示：“地塞米松具有免疫抑制作用，有可能使感染癥狀惡化”，“氯喹和地塞米松都是按照醫生的處方註射的專門醫藥品，因此不能在沒有處方的情況下在藥店購買和使用。”

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