伊朗革命衛隊是“政府之上的政府”. January. 06, 2021 07:37. by 趙維羅 記者 jyr0101@donga.com. 支配整個伊朗社會的革命衛隊通常被稱為“政府之上的政府”。伊斯蘭革命兩個月後的1979年4月，以霍梅尼為首的革命勢力聲稱：“要想保護伊斯蘭共和國體制，就需要正規軍之外的軍事組織。”革命衛隊的總司令和主要幹部目前由什葉派最高教士兼國家最高領導人阿亞圖拉親自任命。 革命衛隊由負責陸海空軍和特殊戰及海外作戰的精銳部隊“聖城旅”、民兵組織等五大組織組成。以2020年為準，據推測其規模達到19萬人。雖然比正規軍少52萬人，但其擁有的人力、武器的優秀性遠超正規軍。在5個組織中，此次扣押韓國船只的海軍和負責伊拉克、也門、敘利亞、黎巴嫩等親伊朗武裝政派的教育和訓練的“聖城旅”是核心組織。 特別是海軍擔負著巡查世界30%石油供應通過的印度洋和海灣之間的霍爾木茲海峽的任務。他們壹向主要利用小型快艇，以接近伊朗領海為由，扣押美軍戰艦或他國船只。 “聖城旅”軍在敘利亞、伊拉克等地圍剿伊斯蘭遜尼派極端主義武裝組織“伊斯蘭國”。有分析認為，2019年12月伊拉克什葉派民兵攻擊首都巴格達美國大使館事件的背後也有這些人。作為報復，美國去年1月3日在巴格達機場用無人機清除了當時的“聖城旅”軍司令官加西姆·索萊曼尼。 由於擔負了維護政教合壹的國家體制的任務，革命衛隊的權力超乎想象。哈桑·魯哈尼總統的前任艾哈邁迪-內賈德在2009年1月的政府會議上，就擴大言論自由問題與革命衛隊總司令穆罕默德·阿裏·賈法裏發生口角，結果臉上挨了賈法裏的拳頭。雖然這是明顯的以下犯上，但賈法裏甚至沒有受到懲罰。 溫和派魯哈尼總統也稱革命衛隊為“持槍政府”。美國在2019年4月將革命衛隊指定為“支持恐怖主義”團體。這是美國首次將其他國家的政府組織指定為支持恐怖主義團體。

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