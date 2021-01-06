韓美非公開聯合空中演習廣泛引發“看朝鮮眼色”爭議. January. 06, 2021 07:37. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，韓美軍方去年12月實施了聯合空中演習，但並未向外界公開。韓美從2015年開始每年12月進行這壹演習，這是首次沒有公開是否實施。對此，韓國軍方內外批評說：“在美國政府交替時期，我國政府為了不刺激朝鮮，進行了訓練難道還要遮遮掩掩嗎？” 根據“國民的力量”黨議員姜大植5日從空軍本部得到的資料，韓美從去年12月7日到11日進行了5天的聯合空中演習。F-15K、KF-16等韓國空軍的90多架戰鬥機和F-16戰鬥機等60多架駐韓美國空軍飛機參加了此次演習。據悉，通常從駐日美國空軍基地起飛的美軍F-22隱形戰鬥機等戰鬥力沒有參加此次演習。韓國軍方相關人士表示：“（訓練規模減少）據我所知，是考慮到了新冠疫情余波等因素。” 從2015年開始，以“警戒王牌”為名實施的這壹演習，是由打擊敵人主要目標、空中滲透及防禦、地面部隊航空支援等內容組成的最大規模的韓美聯合空中演習。特別是演習內容中包括“空中任務命令書（Pre-ATO）執行能力檢驗”，是給韓美各戰鬥機賦予任務的聯合作戰計劃，以便在戰時壹次性打擊數百個朝鮮核心目標。此前，朝鮮壹直稱這壹軍演是“明明白白的軍事挑釁”。如果實施韓美聯合空中訓練，據稱為朝鮮國務委員會委員長金正恩所害怕的B-1B戰略轟炸機、F-22隱形戰鬥機等美國戰略資產將大舉進入韓半島。在朝核危機達到高潮的2017年，包括B-1B轟炸機在內的270多架韓美軍用飛機橫掃了韓半島上空。 但是，韓國軍方從2018年開始以支持朝美間無核化談判為由，大幅縮減了演習規模，並將演習名稱改為“戰鬥準備態勢綜合演習”。韓國軍方同壹年大幅縮減訓練規模，把韓美軍用飛機減少到總共100多架，在2019年幹脆不實施訓練，將訓練延期到了2020年。軍方相關人士表示：“軍方內部也擔心輕視韓半島安保所必需的訓練。” 首先，現政府以改善南北關系為由，不斷壓縮聯合軍演規模，而此次軍演甚至沒有對外公開，由此引發各種說法。軍方認為，本月內朝鮮即將舉行第八次黨代會、最高人民會議等大型政治活動，因為對朝鮮“察言觀色”，所以沒有公開演習內容。去年4月，140多架韓美軍用飛機聚集在壹起進行了2019年沒有進行的演習，但軍方沒有公開這壹內容。姜大植指出：“不僅是主敵朝鮮，考慮到最近侵犯韓國防空識別區的中國和俄羅斯軍用飛機的潛在威脅，韓美聯合訓練應該更加強化。”

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