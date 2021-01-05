濟州航空推出新婚夫婦“Wedding Pass機票”. January. 05, 2021 07:18. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 濟州航空4日表示，將推出為準備國內新婚旅行的新婚及準夫婦準備的Wedding Pass機票。 Wedding Pass是今年2月至7月，包括濟州在內的濟州航空所有國內航線中，每條航線往返壹次可使用的2張成人機票。售價為29.6萬韓元，旺季時也可以使用。提供事前指定座位、優先登機、托運行李20公斤、免除旅程變更手續費等優惠。 截止到本月24日，將按先後順序銷售1000張可供2000名乘客乘坐的票。可以在濟州航空網站和智能手機應用程序(app)等處購買。 到2月28日為止，申請退款時可以全額退款，但從3月1日開始將發生退款手續費。濟州航空還為購買婚紗套餐的顧客提供濟州地區合作酒店住宿、快照拍攝折扣等優惠。

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