危機中的韓國經濟，“數字總裁”應帶頭激活增長動力. January. 05, 2021 07:18. . 受新冠疫情的沖擊，去年韓國的出口比前壹年減少了5.4%。雖然比德國、日本等其他出口國家好很多，但前壹年因美中貿易糾紛等影響減少了10.4%的出口連續兩年減少還是令人擔憂的。在這種情況下，值得慶幸的是，韓國主要企業根據不斷變化的出口環境，正在迅速改變產業結構。 去年，韓國經濟的面孔以“BBIG（電池、生物、網絡、遊戲）”為中心蛻變。三星電子將現有的以存儲器為中心的半導體事業擴展到“Fabless（無晶圓廠）”領域，讓人們相信在不斷變化的時代，三星將保持半導體強者的地位。現代汽車以長期努力的氫燃料電池車技術為基礎，迅速轉變為“環保車”“綜合移動型”企業，LG化學、SK Innovation、三星SDI等電池企業正在積累世界競爭力。 再加上去年，代表性企業的總裁們大部分“個人電腦第壹代”等都換成了將數字思維內在化的領導人。20世紀80年代學生生活的“個人電腦第壹代”與韓國大企業的創業壹代、第二代不同，其特點是利用社交網絡等，具有活躍的溝通和高水平的國際感覺和海外網絡。 在因新冠疫情連海外出差都困難的情況下，無論是最近現代汽車閃電般收購了美國的機器人專門企業“波士頓動力”，還是LG電子與世界級汽車電裝零件企業Magna成立合作法人，正式進入電動汽車領域，如果不是現代汽車會長鄭義宣、LG代表具光模的決斷，都很難實現。 他們通過去年年末的人事調整，重用年輕幹部和女性幹部，大膽引進外部人士，給產業界註入活力。但這不是韓國社會對他們所期待的作用的全部。給因新冠疫情而未能踏上就業梯的眾多青年創造好的工作崗位，是他們應承擔的社會責任中最重要的部分。

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