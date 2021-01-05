特斯拉為何在“大流行”面前如此強大？. January. 05, 2021 07:19. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 去年很有意思地收看了奈飛電視劇《艾米莉去巴黎》。故事情節很簡陋，主人公的著裝甚至讓人覺得“名牌也會很土”，但讓人無法移開視線。因為該劇只記錄了法國巴黎的美麗面貌。得益於安慰不能去旅行的遺憾的“網上旅行”，“艾米莉”登上了奈飛人氣排行榜。 可以在房間角落裏實現“英國王室旅行”的《王冠第四季》在戴安娜王妃登場後人氣飆升。新冠疫情讓人哪怕通過電視劇也找到了超越憂郁現實的夢想。 股市也是如此。很多投資者把希望寄托在超越現實的未來。代表性事例就是特斯拉。特斯拉去年壹年間股價暴漲了743%。以去年年底為準，特斯拉的市價總額（約727萬億韓元）比大眾、豐田、日產、現代汽車、通用汽車、福特、本田、菲亞特-克萊斯勒、標致等9家整車企業的總和還要高。特斯拉的“現有價值”不可能是這種程度。與去年上半年（1∼6月）豐田銷量為416萬輛相比，特斯拉去年壹年銷量為50萬輛。 韓國壹名特斯拉股東說：“特斯拉在上個聖誕節更新了可以隨意更改喇叭聲音的軟件。車外還可以播放‘叮鈴鈴，叮鈴鈴，請讓開’的歌曲”，“超越現有車型的某種東西讓人相信特斯拉的未來。” 夢想著特斯拉未來的熱情粉絲和看數字的分析家之間的視角差異較大。證券公司之間的目標股價也千差萬別。特斯拉去年年末的股價為705美元。JP摩根稱之為“戲劇性地被高估”，並預估12個月後股價為90美元。高盛和RBC資本市場的股價預估分別為780美元和339美元。實際上誰都不知道。 去年另壹家明星企業是蘋果。如果特斯拉的股價上漲率位居世界第壹，蘋果則位居總市值增加額的第壹位。蘋果壹年內增加了1萬億美元（約合1086萬億韓元）。1萬億美元相當於韓國的年貿易規模。蘋果不僅像特斯拉壹樣擁有熱情的粉絲，還統治了手機世界10年以上，以“值得信賴的企業”獲得了無限信任。在國內，獲得“東學螞蟻”無限信賴的三星電子股價也暴漲。英國《金融時報》選出的“2020市值增加額前10名”中，三星電子排在蘋果、亞馬遜、特斯拉、微軟、字母表（谷歌）、騰訊、TSMC、臉書、NVIDIA之後，排名第10位。 即使考慮到非對面信息技術企業的成長和豐富的流動性，特斯拉、蘋果等企業的股價也令人驚訝。因為和現實比賽相差太遠。首爾明洞、紐約時報廣場前的商店們紛紛在眼前關門。在美國，尼曼馬克斯等大型百貨商店和J.crew等時尚大企業也申請破產。在新冠這壹年裏，很多人切身感受到了壹個時代的終結，是不是將未來的希望放在比現實更重要的位置呢？ 在新的壹年裏，無論在哪個領域，追逐希望的趨勢都會變強。現實的缺乏必然會引起對看不見未來的欲望。

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