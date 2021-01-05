身穿韓服宣誓就職的美聯邦議員. January. 05, 2021 07:19. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 3日(當地時間)，在美國華盛頓國會議事堂舉行的第117屆聯邦眾議院開院儀式及就任儀式。清壹色正裝的議員中，穿著紅色上衣(韓式短襖)和藍色裙子、韓服的女議員登場了。主人公就是去年11月在西部華盛頓州眾議員選舉中當選的韓裔議員瑪麗蓮“順子”斯特裏克蘭(59歲•民主黨)。當天，她戴著搭配繡花的上衣袖子和領子、上衣顏色的紅色口罩，在最前排宣誓就職，受到了與會者的集中關註。在進入美國中央政界的議員中，她是第壹個穿著韓服宣誓就職的。 斯特裏克蘭議員當天在推特上上傳了自己身穿韓服的照片，並寫道，“作為韓裔、非裔女性穿著韓服的行為是非常私人的事情”，“象征我的遺產的同時，也是對母親的尊敬。”另外她還補充說，為了強調在議會中多樣性也很重要，特意穿了韓服。她在韓服這個詞上加上了標簽。 斯特裏克蘭議員從去年11月眾議院選舉時開始就集中宣傳自己是韓裔美國人。她在社交媒體上上傳了與母親的合照，在接受媒體采訪時也經常說“我擁有韓國人的根”。考慮到這壹點，在就任眾議員的當天選擇韓服，也是為了自豪地展現自己的身份認同感，在中央政界留下深刻的印象。美洲韓人維權者聯盟(KAGC)代表金東錫表示：“在開院第壹天看到穿著韓服出席國會的斯特裏克蘭議員，鼻子酸酸的，很欣慰”，“韓國人第二代們壹定會感到非常自豪。” 斯特裏克蘭議員在就職儀式結束後身穿韓服，與同僚議員壹起拍照留念。特別是與同屬民主黨陣營的韓裔再選眾議員安迪•金議員(39歲•新澤西州)壹起，進行了符合新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)時代的胳膊肘問候。 包括兩人在內，共有4名韓裔議員進入第117屆美國議會，其他兩人分別是米歇爾•朴•斯蒂爾(66歲•加利福尼亞•共和黨)和英•金(59歲•加利福尼亞•共和黨)。4名韓裔議員對美國國內韓人社會權益的伸張和韓美關系的增進起到很大作用的期待很高。 斯特裏克蘭議員1962年出生於當時在首爾服兵役的美國黑人父親和韓國母親金仁敏之間。2歲時她隨父親來到美國，曾擔任華盛頓州塔科馬市議員，並擔任首位東洋裔兼非洲裔塔科馬市市長。

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