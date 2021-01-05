繼李禹煥之後這次輪到邊時誌... K-Auction再次陷入儼品爭議？. January. 05, 2021 07:19. by 金民 kimmin@donga.com. 站在“李禹煥儼品爭議”中心的K-Auction(K拍賣)被批評在拍賣另壹名著名作家的儼品推測作品。去年12月，K-Auction在拍賣會上推出了疑似邊時誌畫伯(1926∼2013年)儼品的畫作，但在拍賣前壹天即7日撤回。 4日，根據邊畫家作品的收藏家企業家李允寬(57歲)和邊畫家的兒子、藝術時誌理事長邊正勛(58歲)的介紹，K-Auction將《無題》(1984年)作品標記為邊時誌的繪畫，並將其列入了去年12月8日舉行的拍賣對象目錄。拍賣進行前的11月27日，發現該作品的李某向K-Auction提出了儼品的可能性，但得到的答復是“經過內部討論後最終決定競拍”。 但是，在K-Auction在其主頁上添加的邊時誌作家介紹影像中，該作品作為儼品事例出現。李某說：“K-Auction上傳的視頻是2007年KBS的《TV文化地帶》，視頻中邊時誌作家主頁上顯示該作品是儼品。" 邊理事長也表示，K-Auction推出的作品肯定是儼品。他說：“制作網頁時，相關作品也參加了拍賣，父親說‘那是儼品’，為了向收藏家提供信息而登載了該作品”，“從草房的形狀和用繩子編成的形態來看，與作者親自畫的畫非常不同。” 雖然有客觀情況，也有收藏家提出異議，但K-Auction直到拍賣前壹天才將該作品從目錄中刪除。這是在已經進行了壹次投標之後。K-Auction理事孫利川表示：“從公司的角度來看，很難對真偽提出意見”，“只是向委托人說明情況，要求重新驗證，委托人取消了出品。”孫理事補充說，“K-Auction將收集內外部專家的意見，有異議的作品將不會參展。”對此，李某主張：“如果我沒有提出問題，那麽疑似儼品的作品可能會在沒有任何驗證的情況下成交。” 拍賣中出現儼品尤其成為問題的原因是，很多收藏家認為拍賣中出現的作品已經得到了驗證，因此更加信任。從數年前開始收集韓國畫的收藏家A某表示：“原本認為拍賣會留下記錄，風險較小，但最近聽說李禹煥的作品也出現了重復編號，感到很不安。”邊理事長指出，“只有詳細提供出現在拍賣會上的作品的出處、鑒定內容、作品狀態，購買者才能做出判斷，而僅通過出品事實就100%得到驗證，這是原始的系統。” 藝術法專家朴柱熙律師事務所律師Jay表示：“美術作品在購買者每次學習和辨別真偽方面存在局限”，“有必要完善制度，讓畫廊和拍賣行提供作品的起源(交易及展示記錄)。”

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