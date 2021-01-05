758球！C羅職業生涯進球數超貝利. January. 05, 2021 07:20. by 金東昱 creating@donga.com. “得分機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(36歲•尤文圖斯)超過了“足球皇帝”貝利(81歲)的職業生涯進球記錄。 4日，C羅在意大利都靈舉行的與烏迪內斯隊的意甲聯賽主場比賽中，以梅開二度的活躍表現幫助尤文圖斯隊以4比1大勝對手。憑借這兩粒入球，C羅在所屬俱樂部和葡萄牙國家隊總進球數達到758個。這壹成績超過了“足球皇帝”貝利(共757球)。此前，C羅的壹生對手“足球之神”裏奧內爾•梅西(34歲•FC巴塞羅那)在去年12月23日打破了貝利(643球)創下的單支球隊最多進球紀錄，創下了644個進球的新紀錄。 進球網、ESPN等海外部分媒體當天也報道了C羅打破貝利記錄的報道，但對於已過半個世紀的貝利記錄，尚有爭議。國際足聯(FIFA)在官方上介紹貝利時，說他攻入1281球。這是包括非正式比賽(單純友誼賽)在內的記錄。貝利本人也曾說過攻入1289球。 梅西打破貝利的單支球隊最多進球紀錄時，貝利效力19年的巴西球隊桑托斯於去年12月28日正式表：“貝利的記錄不是643球，而是1091球。”但是，多家記錄網站和媒體整理數據後表示，貝利在俱樂部攻入680球，代表國家隊攻入77球，合計757球。據國際體育足球統計基金會(RSSSF)的資料顯示，歷史最高總進球紀錄是約瑟夫•比坎(1913~2001年•奧地利)的805粒進球。 2002年，C羅身穿裏斯本競技隊(葡萄牙)隊服首次進入職業聯賽。2002~2003賽季在裏斯本隊攻入5球的C羅在2003~2004賽季前轉會到豪門球隊曼聯隊(英格蘭)，開始走上快車道。在2006~2007賽季(23球)進球數首次超過20球之後，除了2008~2009賽季(26球)之外，到上賽季為止每個賽季都攻入30球以上。在皇家馬德裏隊(西班牙)效力時，他創下了兩個賽季都取得60粒以上進球數的驚人記錄。本賽季C羅也以14個進球(以上俱樂部為準)位居意甲射手榜首位。作為葡萄牙國家隊隊員，他每年攻入5球以上。如果按照這種趨勢發展下去，到明年就可以超越比坎，登上歷史進球第壹的寶座。 梅西當天也創下了有意義的紀錄。與韋斯卡的西甲比賽是他代表巴薩隊出戰的第500場聯賽。這是繼哈維•埃爾南德斯(阿爾薩德隊主教練)的505場比賽之後巴薩隊歷史上聯賽出場次數第二多的。如果梅西再參加6場聯賽，將成為該領域的第壹名。當天，梅西貢獻了1次助攻，幫助球隊以1比0取得了勝利。 另外，C羅最近在賽場外創下了另壹個紀錄。據《天空體育》等媒體報道，C羅在Instagram上的粉絲人數在世界上首次突破了2億5000萬名。作為單壹人物是最多的。梅西的追隨者有1億7490萬名。

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