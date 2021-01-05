“找出推翻總統選舉結果的選票”……特朗普“非法强迫”錄音文件被曝光. January. 05, 2021 07:20. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 在離卸任還有兩周時間之際，美國總統特朗普仍然堅持不服大選結果，他要求佐治亞州州務卿推翻選舉結果的壹份錄音文件被公開。這是總統親自出面向州政府施壓的非法通話內容首次被公開，令華盛頓政界為之大嘩。這將對5日佐治亞州兩名聯邦參議員的決選投票結果產生影響。 據《華盛頓郵報》3日得到的文件顯示，特朗普2日給佐治亞州國務卿布拉德·萊芬斯伯格打了62分鐘的電話，鼓動他“找出可以推翻選舉結果的11780張選票”。保守傾向較強的佐治亞雖然是傳統的共和黨優勢地區，但在去年11月的總統選舉中，拜登以11779票（0.25個百分點）的微弱優勢險勝。 這壹結果是在特朗普以無法接受州政府當初公布的選舉結果為由，要求重新計票後確定的。但是，特朗普並未放棄，反而施壓州政府，要求找出比這還要多1票的11780票，以便推翻選舉結果。 特朗普在通話中甚至聲稱，“數千張投票用紙被廢棄”“同壹張票被統計了三次”“以死亡者的名義進行了投票”，並威脅稱，“不能發生這樣的刑事犯罪。妳可能會危險”。他還說：“佐治亞居民和這個國家國民（因為我在大選中失敗）很生氣。妳說要重新計算票數，這並不是錯誤的。”他表示，自己不可能在佐治亞敗北，還會以數十萬票之差獲勝。 特朗普表示，這壹事件將在5日的選舉中對共和黨候選人產生不利影響，“如果在選舉前糾正，妳將會受到尊敬。從各方面來看代價會很大，”對州務卿進行了“威逼利誘”。萊芬斯伯格說：“特朗普總統，妳提出異議是錯誤的。我們已經重新驗票，沒有舞弊選舉”，但特朗普根本不聽。 美國媒體報道說，總統向州政府的選舉負責人施壓，要求推翻計票結果，這可能違反了現行法律。以反特朗普人士而聞名的眾議員奧卡西奧科爾特斯（民主黨，紐約）幹脆批評說：“這是可以彈劾的行為。”特朗普3日也通過推特承認了通話的事實。他聲稱：“萊芬斯伯格對於投票欺詐、廢棄投票紙、死亡選民等問題，要麽不願回答，要麽無法回答。他完全不知道。” 特朗普和當選總統拜登在選舉前壹天的4日分頭前往佐治亞，展開兩黨候選人的遊說活動。共和黨參議員凱利·勒夫勒和民主黨黑人政治新銳候選人拉斐爾·沃諾克、共和黨參議員戴維·珀杜和民主黨候選人約翰·奧索夫分別在誤差範圍內展開激烈的競爭。政治專門網站“538”3日分析各種輿論調查的結果顯示，奧索夫的支持率為49.2%，領先於珀杜議員（47.4%）。沃諾克也以49.5%的支持率領先勒夫勒（47.2%）。 有分析認為，與總統選舉壹樣，民主黨支持傾向較高的預先投票者的參加比率、黑人選民的聚集程度等將決定局勢。從去年12月14日到本月1日進行的預先投票中，700萬名登記選民中有300萬名以上參加了投票。這是佐治亞州決選投票歷史上的最高值。

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