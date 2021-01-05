韓國政府-大企業-中小企業聯手推動“2月引進輝瑞疫苗項目”. January. 05, 2021 07:20. by 金志炫 jhk85@donga.com. 據悉，韓國政府計劃在下個月內提前引進原定第三季度（7∼9月）引進的輝瑞新冠病毒疫苗，即所謂的“輝瑞項目”。不僅是韓國大企業，中小企業也以民間與政府合作的形式參與其中。 政府高層相關人士4日表示：“在利用國內大企業擁有的全球網絡的同時，相關中小企業也將直接參與該項目”，“與已經決定合作的中小企業進行了相當部分的討論。” 業界認為，國內中小企業將參與疫苗接種過程中所需的註射器和藥品容器等的生產過程。此前，中小風險企業部部長樸映宣最近在接受某媒體采訪時表示：“疫苗進入韓國後，為了能夠正常流通，應該周密地進行準備”，“中小企業部有準備註射器等密切相關事宜。” 壹家制藥企業相關人士說，全世界疫苗接種量突然大增，甚至出現了生產註射器所需的塑料原料用光耗盡的說法”，“像去年口罩大亂時壹樣，為避免稍有不慎就出現的註射器短缺問題，為增加相關物品的產量，國內中小企業可以大有作為。”去年，中小企業部向國內診斷套裝生產企業普及自動化生產系統“智能工廠”，大幅提高了生產量。 對此，政府相關人士解釋說：“通過輝瑞項目，政府和民間企業攜手合作，同時通過大企業和中小企業的共存實現兩者相輔相成的‘雙贏’。”

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