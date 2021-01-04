韓國去年死亡人口多於新生人口…歷史上首次人口遞減. January. 04, 2021 07:29. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 韓國2020年居民登記人口比前壹年減少2萬多人，達到5182萬多人。統計上人口減少是自1962年引入居民登記制後58年以來的第壹次。出生者少於死亡者、人口自然減少的“人口遞減”現象在韓國也變成了現實。 根據行政安全部3日發表的居民登記人口現況，以去年12月31日為基準，韓國人口數與2019年（5184.9861萬名）相比減少了0.04%，為5182.9023萬名。到2019年為止，壹直維持在30萬名左右的出生者人數減少了10.6%，創下了歷史最低記錄27.5815萬名。死亡人數比出生人數多3萬多人，達到30.7764萬人。在過去的5年裏，死亡人數壹直維持在30萬人左右。 雖然總人口數有所減少，但60歲以上的高齡層大幅增加。去年60多歲人口為674.4506萬人，比前壹年增加了6.9%。70歲以上人口也在壹年內增加了4%。與此相比，可生產年齡段的人口有所減少。20多歲減少了0.1%、30多歲減少了2.8%、40多歲減少了1%。

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