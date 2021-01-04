丁世均總理：“很有可能下月引進輝瑞疫苗”. January. 04, 2021 07:29. by 韓相準, 金志炫 alwaysj@donga.com,jhk85@donga.com. 韓國國務總理丁世均（照片）3日就新冠病毒疫苗表示：“我們正在推進從2月開始提前引進原定於第三季度（7∼9月）的輝瑞部分合約的項目”，“成功的可能性很高。”如果提前引進輝瑞疫苗，預計從下個月開始，輝瑞疫苗將與阿斯利康疫苗壹起在國內開始接種。 丁世均當天在首爾鐘路區總理公館接受《東亞日報》新年采訪時表示：“目前，政府、大、中小企業正在合作，與輝瑞進行協商”，“（協商）正在接近尾聲。”丁世均對政治圈內出現的要求向全國國民發放災難支援金的聲音表示：“只有國民生存下來，財政才會有健全性”，“如果有必要，我認為政府應該出面。”這壹表態是傾向於向全民發放第四撥災難支援金的可能性。 對於最早將於下個月公布的房地產對策，他表示：“將大幅擴大供給”，“如果（首爾）江北地區公共的再開發獲得成功，可能會擴散到江南地區。” 丁世均就經濟部門等追加內閣改組表示：“正在準備”，“雖然時間很難說清楚，但只要人才到位，（文在寅總統）就會立即進行內閣改組。”對於共同民主黨代表（黨首）李洛淵提出的赦免前總統李明博和樸槿惠的問題，他表示：“這是出於希望有助於國民團結的誠心”，“國民輿論非常重要。”

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