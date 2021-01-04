近在眼前的人口懸崖……應先解決居住和就業問題. January. 04, 2021 07:29. . 行政安全部昨天表示，韓國居民登記人口為5182.9000萬多名，比壹年前減少了2.0800名。居民登記人口減少是有史以來第壹次。即使考慮到下降到0.8名的世界最低水平的合計出生率和最快速度進行的高齡化，這也是令人震驚的消息。 特別是去年，韓國的新生兒數有27.6萬多人，跌破了30萬大關，相反，死亡人數增加，整個人口自然減少的人口“自然遞減”現象首次成為現實。據悉，每4名國民中就有1人進入60歲以上高齡層，獨居的青年和老人增加了6.8%，使1人家庭首次超過900萬戶。 從西方發達國家和日本的先例來看，出生率下降和老齡化不僅導致勞動力不足和消費減少，而且勢必發展成為企業生產萎縮和國家財政惡化。上個月政府推出“第四次低生育、高齡社會基本計劃”，是因為充分預見到了這種情況。但有人指出，向有出生嬰兒的父母每月支付30萬韓元的嬰兒津貼，如果父母同時休育兒假則提供3個月最多600萬韓元的育兒休假津貼等對策，不足以解決眼前的“人口懸崖”問題。15年來歷屆政府投入180萬億韓元，用壹時擴大現金支付的方式解決不了問題。再加上，此次對策將施行時間推遲到有總統選舉的2022年，甚至有人批評稱：“緊急的低出生率對策是不是為了配合合政治日程？” 青年體感失業率達到24.4%，每4名中就有1名沒有像樣的工作崗位，在這種情況下，希望青年結婚、生育增加是件很荒唐的事情。不考慮1人家庭的急劇增加趨勢，政府稱“住宅供應充足”，3年以上徒勞無功的政府房地產政策導致房價、全租和月租房大亂，使青年層的居住狀況進壹步惡化。 低生育的根本解決方法最終在於創造優質的工作崗位和提供舒適的居住環境。如果不通過果斷的規制改革，提高創造就業機會的主體企業活力，完全轉變為由民間主導的住宅供給的政策方向，將很難擺脫低生育、高齡化的泥潭。

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