印度馬恒達：“雙龍汽車股份出售工作將在下月結束”. January. 04, 2021 07:30. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 雙龍汽車的母公司印度馬恒達（Mahindra & Mahindra）表示，將在下個月底之前完成出售雙龍汽車股份的工作。 據印度《商業今日》等媒體3日報道，馬恒達總經理帕萬·戈恩卡·馬亨德拉（雙龍汽車董事會主席）當地時間1日在印度舉行的以視頻形式舉行的記者招待會上表示：“為了出售雙龍汽車股份，正在與潛在投資者進行協商，希望下周結束‘投資條款清單（term sheet）’工作。”“投資條款清單”是包含交易主要條件的協議，需要馬恒達和投資者之間有相當程度的接近才能制定。戈恩卡沒有透露“潛在投資者”是誰。 2011年以5225億韓元收購雙龍汽車的馬恒達去年4月宣布中斷對雙龍汽車的追加投資，6月宣布放棄大股東地位。馬恒達從去年開始與美國汽車流通企業HAAH汽車控股公司進行了投資協商，但壹直沒有進展，去年12月21日雙龍汽車債務拖欠和法定管理得以延續。雙龍汽車申請法定管理後，通過首爾回生法院許可的“自律結構調整支援（ARS）項目”，確保了到下個月28日為止債務被凍結、進行自律債務調整的時間。 馬恒達方面計劃，壹旦與“潛在投資者”達成交易，將把雙龍汽車的股份降至30%以下，並全部放棄其經營權和大股東地位。 但是，如果交易不能成功，雙龍汽車將在2009年以後時隔12年正式進入法庭管理，面臨公司正常化和清算之間的十字路口。

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