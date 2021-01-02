“424億韓元的男人”，金河成成功牽手聖叠戈教士隊. January. 02, 2021 07:50. by 金培中 wanted@donga.com. 金河成(26歲•Kiwoom)與美國職業棒球大聯盟(MLB)聖叠戈教士隊簽訂了加盟合同。此次合同的簽訂意味著，金河成以刷新KBO聯賽擊球手Posting系統(非公開競爭招標)歷史最高合同金額的方式登上了“夢想的舞臺”。 1日，據金河成的經紀公司Aspec Corporation透露，內野手金河成從聖叠戈教士隊那裏得到了4年2800萬美元(約304.6億韓元)的保障合同。有與擊球次數相關的獎勵，如果滿足這壹條件，最多可獲得3200萬美元(約348億1000萬韓元)。 如果包括追加1年700萬美元的相互期權(半保障)，合同規模最高可達5年3900萬美元(約424億3000萬韓元)。 此前，金河成前往聖叠戈隊的消息傳出時，當地媒體報道稱，金河成將簽署年均700萬美元的合同。正如當地媒體預測的那樣，金河成的合同年均規模達700萬至780萬美元。從確定金額(平均700萬美元)來看，這比2012年左手投手柳賢振(現多倫多隊)與洛杉羈道奇隊的平均金額(平均600萬美元，6年3600萬美元)還要高，是歷史最高金額。 聖叠戈俱樂部當天也表示：“為了將金河成列入40人大名單，已經采取了將格雷格•艾倫下放的措施。金河成將成為球隊歷史上首位來自韓國的野手。”球隊推特還上傳了金河成在合同上簽名的照片，並用韓語上傳了“歡迎金河成選手來到聖叠戈”的信息。 將金河成送往美國的原所屬球隊Kiwoom隊將獲得552.5萬美元(約60.1億韓元)的轉會費。根據2018年修改的韓國棒球委員會(KBO)和MLB的《韓美選手合約協定》，如果KBO聯賽所屬選手通過Posting系統登陸MLB，以保障金額為標準，簽訂2500萬美元到5000萬美元之間的合約，原所屬球隊到2500萬美元區間可以得到20%(500萬美元)，2500萬美元以上到5000萬美元之間可以得到超額金的17.5%。金河成與聖叠戈隊簽訂了2800萬美元的保障金合同，由此可以推算出Kiwoom隊得到的轉會費是2500萬美元的20%500萬美元，再加上300萬美元超額金的17.5%52.5萬美元，總計552.5萬美元。 通過Posting系統進入MLB的歷屆5名韓國選手中，金河成的平均年薪最高。但是在給原所屬球隊的轉會費方面卻排在柳賢振(2573.7737萬美元)、朴炳鎬(1285萬美元)之後，排在歷史第三位。柳賢振(2012年)和朴炳鎬(2015年)在Posting當時是提出最高轉會費的球隊擁有獨家協商權的方式。 金河成當天在自己的Instagram上上傳了入隊照片，並表示，“今後也會努力成為以更好的面貌給球迷帶來快樂和幸福的選手。”他還表達了自己的心意：“非常感謝讓我在好的球隊效力的英雄球隊領隊和用愛指導我的英雄教練組，還有壹起認真準備、壹起參賽的我們隊前輩、朋友、後輩，以及壹直支持我的英雄球迷。”

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