金正恩沒有發表新年賀詞，只寫了6句話的親筆賀年信. January. 02, 2021 07:51. by 權五赫 hyuk@donga.com. 與此前發表1萬字左右的新年賀詞不同，朝鮮國務委員長金正恩1日公開了187字左右的親筆信（照片）。這是2011年金正恩執政以來的第壹次。有分析認為，這表明，在新冠疫情和經濟困難的情況下，朝鮮沒有取得可炫耀的成果。金正恩將在4日前後舉行的第八次勞動黨大會上發表針對核問題、韓國、美國等對內外的具體信息。 金正恩在《勞動新聞》1日頭版刊登的信函中表示：“感謝在艱難的歲月中始終如壹地相信我們黨、支持我們的心”，“為了在新的壹年裏也推動實現我們人民的理想和願望的新時代，將奮力鬥爭。”他在6句話的信函中寫道“親愛的人民的安寧”“擁護偉大人民的忠誠”等，4次提到“人民”，著重安撫了面臨新冠疫情和對朝制裁、經濟困難等三重苦難的百姓的不滿。在代替去年新年賀詞發表的黨中央委員會全員會議結果中，金正恩提到了“新戰略武器”並威脅挑釁，但在今年的信函中沒有對韓、對美的信息。 金正恩自2011年執政以來，從2013年到2019年的7年間每年都發表新年賀詞。朝鮮最高領導人發表具有賀年卡性質的書信，是繼金正日時代的1995年之後26年來的第壹次。韓國統壹部負責官員表示：“今年金正恩委員長即將向國內外公開的主要信息將在勞動黨大會上發表”，“此次親筆書信也是正式問候，因此是新年賀詞。”金正恩1日午夜在沒戴口罩的情況下，率領參加勞動黨大會的代表們參謁了安放金日成、金正日父子遺體的錦繡山太陽宮。 隨著朝鮮勞動黨大會的臨近，美國從新年第壹天開始便加強了對朝監視。據多家軍用飛機追蹤網站透露，從去年12月31日晚到1日淩晨，美國空軍的“聯合之星（E-8C）”地面監視偵察機在首都圈和仁川附近的西部海域展開。

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