美國為什麽警惕中國的“壹帶壹路”？. January. 02, 2021 07:51. by 金民 kimmin@donga.com. “亞洲人會思考嗎（Can Asians Think）？” 這壹挑釁性的句子是1993年基紹爾·馬夫巴尼寫的書名。新加坡李光耀公共政策研究生院院長馬夫巴尼當時通過此書警告說：“世界趨勢正在發生變化，亞洲教給西方的東西更多。”亞洲人會不會思考？這並不是殖民主義思維，而是指現在應該研究亞洲人有什麽想法。 20多年間亞洲地位的變化，正在經濟數據中得到證明。去年11月，韓、中、日、澳等15個國家簽署的《區域全面經濟夥伴協定（RCEP）》擁有22億人口，國內生產總值（GDP）總規模達26.2萬億美元，被稱為“世界上最大的自由貿易協定”。作者斷言，今後世界地形圖將不再是“美國第壹”，而是“亞洲第壹”。書中同時詳細介紹了鮮為人知的亞洲各方面。 第壹步是古代亞洲文明。該書簡略地整理了被以希臘文明等以西方為中心寫就的世界史陰影籠罩的印度、西亞、東亞文明。隨後，該書提示了亞洲主要政治、經濟、社會、文化相關的基本知識和事件。該書還涉及了澳大利亞和俄羅斯為什麽很早就開始“亞洲化”、美國為什麽對中國的“壹帶壹路”項目保持警惕等具有時宜性的主題。 “從亞洲的觀點來看，過去20年是喬治·W·布什的無能力、貝拉克·奧巴馬的無誠意、唐納德·特朗普未能預測的時代”以及“與西方的誤解不同，亞洲並不是向著以中國為中心移動”的觀點非常有趣。超出東亞，還可以壹覽印度和東南亞等廣闊的亞洲現狀，是該書的又壹優點。但同時也讓人感受到該書把對亞洲無知的西方人設定為讀者的局限性。 作者出生於印度，在美國和歐洲擔任國際關系專家，目前定居在新加坡。英文書名為《The Future is Asian（未來是亞洲的）》。

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