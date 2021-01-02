維持首都圈2.5階段，討論恢復學院-滑雪場等部分設施的運營. January. 02, 2021 07:52. by 金素敏記者•金藝潤記者 somin@donga.com,yeah@donga.com. 韓國政府將於2日召開中央災難安全對策本部會議，決定是否調整“保持社交距離”等級。政府正在以強化防疫措施為前提，謹慎地討論恢復學院(補習班、培訓學校等)和滑雪場等部分設施的運營。目前，首都圈和非首都圈分別實行2.5級和2級防疫措施。 政府相關人士1日接受本報電話采訪時表示：“以強化聽課人員限制為條件，正在討論重啟首都圈學院和培訓所的面對面授課。”上個月8日首都圈的保持社交距離等級提升到了2.5級，學院和培訓所關門，正在進行全面遠程授課。禁止聚集的滑雪場和雪橇場等冬季體育設施也以限制使用人員為條件，允許運營的方案正在討論之中。取而代之的是，將戶外屏幕高爾夫球場追加列入禁止聚集對象的方案。 另外，美國制藥公司莫德納去年12月31日(當地時間)發布報道資料稱，“與韓國政府簽訂了4000萬劑(2000萬人份)新冠疫苗的供應合同。疫苗供應將從5月開始。”

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