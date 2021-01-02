“相比恢復南北關系，加強韓美同盟更為緊迫”的民意. January. 02, 2021 07:52. . 《東亞日報》委托Research & Research進行的新年輿論調查中，要求加強韓美同盟的聲音很高。對於“文在寅政府最迫切需要推進的外交課題”的提問，回答“加強韓美同盟”的人最多，占50.2%，而回答“恢復南北關系”的人占17.5%。 對於美國拜登政府上臺後韓國政府應該如何解決無核化問題的提問，37.8%的人回答“參與美國的對朝制裁”，36.2%的人回答“斡旋朝鮮和美國的對話”。回答應該通過“獨立的韓朝合作”來解決朝核問題的人占18.1%。在20日拜登政府上臺之際，暴露出了國民對韓美同盟和朝核問題解決方法的看法。 令人註目的是，在此次輿論調查中，加強韓美同盟的呼籲是恢復南北關系的近三倍。雖然預計朝鮮國務委員會委員長金正恩會在即將召開的勞動黨第八次大會上提出今年的國政方向，但是國民也知道眼下韓朝關系很難改善。 拜登政府擁有與之前特朗普政府完全不同的對朝接近方法。與特朗普政府試圖用“元首獨角戲”解決美朝關系不同，拜登政府明確將采取先工作磋商後首腦會談的“自下而上”方式。此外，拜登政府正在強調通過加強與韓國等同盟關系的多邊主義朝核問題解決方法。 盡管如此，在韓國卻與美國的這種氛圍不同，發生著莫名其妙的事情。最具代表性的是，不顧美國等國際社會的擔憂，強行通過了《禁止對朝鮮傳單法》。有人擔心，稍有不慎，不僅會給韓美同盟，還會給國際社會在朝鮮問題上的合作帶來惡劣影響。 韓國政府應該積極回應強化韓美同盟的各種呼聲。當前在拜登政府上臺之際，要加強就《禁止對朝傳單法》爭議等懸案展開各個級別的韓美溝通。如果有必要，盡早推進韓美首腦會談也是壹種方法。進入拜登時代後，加強韓美同盟不僅是穩定韓半島的核心要素，也是解開南北關系、膠著的韓日關系等壹團亂麻的起點。

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