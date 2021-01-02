“愛情落地”，玄彬、孫藝珍承認戀情. January. 02, 2021 07:53. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 講述朝鮮軍官和韓國大企業繼承人之間的愛情故事的tvN電視劇《愛的迫降》中，飾演戀人的1982年出生的同齡演員玄彬(39歲)和孫藝珍(39歲)承認了戀情。 1日，玄彬的經紀公司VAST娛樂表示：“兩人通過作品結緣，電視劇終映後，彼此帶著美好的感情發展為戀人。希望大家今後用溫暖的視線看待兩人的交往，並給予他們支持。”同壹天，孫藝珍所屬經紀公司Msteam娛樂表示：“電視劇終映後，兩人帶著美好的感情發展為戀人。”也就是說，在《愛的迫降》放映結束後，兩人從去年3月開始作為戀人相處。 兩人之前曾3次陷入戀愛傳聞，但每次都予以否認。在2018年9月壹起出演電影《協商》之後，有報道稱兩人正在戀愛，但雙方經紀公司出面否認稱事實並非如此。2019年1月，兩人在美國洛杉羈的壹家超市被拍到在壹起的照片，去年1月有報道稱兩人正在交往，但兩人卻劃清了界限，稱“是親密同事”。但是1日網絡演藝媒體《Dispatch》上傳了孫藝珍靠近玄彬的汽車聊天的照片，報道了戀愛傳聞，隨後兩人承認了交往事實。 《愛的迫降》在韓國創下了最高收視率21.7%的高人氣。Netflix在日本公開後，人氣視頻收視排名第壹，日本外相茂木敏充看完電視劇的消息傳開後，成為了繼《冬季戀歌》之後最受矚目的韓流電視劇。

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