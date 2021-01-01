反對駐韓美軍撤離的女性出任美國防部二號人物. January. 01, 2021 07:43. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國當選總統拜登當地時間去年12月30日選定前國防部負責政策的首席副次長凱思琳·希克斯（照片）為國防部副部長。如果希克斯通過國會批準任命，她將成為首位登上五角大樓第二號人物的女性。此前，希克斯壹直表示，裁減駐韓美軍有可能導致美國在韓半島的地位下降。 拜登政府權力交接委員會當天發表報道資料表示，提名前首席副次長希克斯為國防部副部長，提名曾擔任副總統國家安保助理的科林·卡爾為國防部負責政策的副部長。希克斯目前擔任華盛頓智庫“戰略與國際問題研究中心”副主任兼國際安保項目局長，在拜登交接委員會機關研討組中擔任負責國防部的組長。奧巴馬政府實施將外交中心軸轉移到亞太地區的“重返亞洲（pivot to Asia）”政策時，他在國防部負責國防戰略方針業務，參與了這壹計劃。 據分析，拜登之所以提名希克斯，是因為當初有望成為國防部長的女性人士、前國防部副部長米歇爾·法拉諾伊的提名流產後，女性界的不滿情緒逐漸高漲。希克斯在歐洲和中東地區積累了大部分經驗，因此很多人期待她是完善國防部長提名人勞埃德·奧斯汀的參謀。政治專門媒體《政客》分析稱，“希克斯的提名是為了安撫外界對奧斯汀涉及中國經驗不足的擔憂的信號”。 提名非軍人出身的希格斯也符合“民間人士掌管軍隊”的慣例。奧斯汀退役不到4年,基於“退役7年之後才能出任國防部長”的規定，他需要得到國會的的特別批準。拜登似乎也考慮到了這壹點，他表示：“這些受到尊敬、有能力的民間領導人將為領導國防部做出貢獻。” 希克斯還在有關中國和朝鮮等亞洲領域的投稿和采訪等方面開展活躍的活動。2018年6月新加坡朝美首腦會談之後，在“戰略與國際問題研究中心”投稿中主張，“駐韓美軍的單方面裁減應繼續被排除在談判桌之外”，“駐韓美軍的裁減將削弱我們在韓半島的談判地位，損害美國國民和經濟的保護能力，減少韓國對抗中國和俄羅斯潛在軍事威脅的優勢”。此前2017年2月，她在接受“美國之音”采訪時表示，“朝鮮最終將成為核保有國留在國際社會”，敦促美國采取堅決的對應措施。

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