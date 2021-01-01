聖水大橋和三豐百貨店慘案發生時，國內首次引進的消防直升機能否成為文物？. January. 01, 2021 07:43. by 金民, 李知訓 kimmin@donga.com,easyhoon@donga.com. 40多年前韓國首次引進的消防直升機“喜鵲2號”將成為登記文物。文物廳和消防廳表示，去年12月31日將近現代消防文物喜鵲2號和“國產消防完溶水泵”登記為文物。文物廳計劃，對這兩件遺物，經過30天的預告，收集意見後，通過文化遺產委員會的審議，最終進行登記。 “喜鵲2號”是韓國最早的消防航空隊—首爾消防航空隊於1979年12月首次引進的兩架消防直升機中唯壹留存至今的直升機。1980年起開始正式的救助活動的喜鵲2號到2005年6月退役為止出動了3000次以上，總飛行時長達到2983小時零45分鐘，創造了記錄。 根據消防廳的記錄，喜鵲2號在1983年12月首爾中區茶洞樂天大廈火災現場救出了5人，在1984年9月江東區風納洞•城內洞水災時救出了630人。1994年聖水大橋倒塌、三豐百貨店倒塌等大型慘案時，它也曾活躍在災難現場，積極參與救援活動。同時引進的“喜鵲1號”於1996年墜落並廢棄。 國產消防完溶水泵是20世紀50年代韓國國內生產的手動式消防泵。搭載大車，人親自搬移使用。在消防車、粉末滅火器等滅火器具得到普及之前，這是全國普遍使用的唯壹消防器具。文物廳解釋說：“這兩件遺物不僅具有核心的救人作用，還具有展示韓國消防器具歷史的價值。” 建築工程相關的記錄“群山 屯栗洞 聖殿 聖殿新築記及建築許可申請書”、朝鮮時代傳下來的螺鈿漆器工藝現場“慶尚南道立螺鈿漆器技術院培訓所”、近代建築“全南大學龍鳳館”等也被登記為文化遺產。

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