前共產主義國家捷克也質問韓國：“《禁止對朝鮮傳單法》的動機是什麽？”. January. 01, 2021 07:43. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、崔智善記者 lightee@donga.com,aurinko@donga.com. 繼美國、英國之後，捷克也對《禁止對朝鮮傳單法》（南北關系發展法修訂案）提出了質疑，國際社會的擔憂和批評正在擴散。雖然韓國政府正在努力滅火，甚至召開對策會議，但風波似乎不會輕易平息。 據“美國之音”當地時間去年12月30日報道，捷克外交部正在審視《禁止對朝鮮傳單法》，與此相關，最近還向韓方提出了立法宗旨和內容等質疑。捷克外交部宣傳局長朱賈娜·施蒂霍娃在發給“美國之音”的電子郵件中確認：“我們分析了已批準的相關措施，並就其功能和實施該措施的動機（向韓國）進行了提問”，“捷克外交部接到批準《禁止對朝鮮傳單法》的通報後，通過外交渠道與韓國代表進行了溝通。” 施蒂霍娃還表示：“不久後歐盟內部將討論相關措施進行討論。”這意味著，《禁止對朝鮮傳單法》有可能越過捷克，被拿到歐盟層面上討論。此前，英國議會也對此法案提出了批評。施蒂霍娃說：“增進人權是捷克外交政策的重要優先順序”，“我們認為韓國是壹個擁有保障和尊重包括言論自由在內的人權的民主政府的國家。” 曾是東歐共產主義國家的捷克敦促朝鮮接受聯合國朝鮮人權調查委員會提出的勸告案，並支持聯合國通過朝鮮人權決議案等，壹直積極參與國際社會改善朝鮮人權的努力。捷克也是為數不多的在平壤設立大使館的歐洲國家之壹。據“美國之音”報道，捷克外交部曾在金正恩國務委員長的叔父金平壹擔任朝鮮駐捷克大使時，向他敦促朝鮮實現韓半島無核化和改善人權。 前聯合國秘書長潘基文在當天發表的新年賀詞中表示：“《禁止對朝鮮傳單法》是屈服於朝鮮要求的‘反人權法’，正在招來國際社會的譴責”，“應該采取合理的後續措施加以糾正。”潘基文特別指出：“我國因人權問題受到國內外批評，我對此感到十分難過”，“人權不是內政，而是人類普遍的價值。”這是指韓國政府和執政黨反對國際社會針對《禁止對朝鮮傳單法》的批評是“幹涉內政”的行為。

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