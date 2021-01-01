新任青瓦臺參謀和部長應做好“平息新冠疫情振興經濟的辛醜年”的思想準備. January. 01, 2021 07:43. . 拘留所內新冠疫情的擴散正在日益嚴重。截至昨天，首爾東部拘留所確診了918名患者，超過了總人數的三分之壹。繼去年12月27日首爾東部拘留所出現新冠病亡者之後，昨天又有1人在首爾拘留所失去了生命。 情況變得緊急後，法務部提出了截至1月13日的兩周內，將所有矯正設施的保持社交距離提升到第三階段為中心的對策。其中包括，盡量減少收容者之間的接觸，限制接見律師，每周每人發放3個KF94口罩，對新收容者進行全面檢查等。但為時已晚，而且內容也不盡如人意。去年11月27日，首爾東部拘留所發現了首例患者，但對策出臺卻花費了34天的時間。 矯正設施具備新冠疫情極易擴散的“三密（密閉、密接、密集）”條件，需要特別防範。但法務部以預算不足為由，對收容者連最基本的防疫裝備口罩都不提供，此次又將其列入對策之壹。 像首爾東部拘留所壹樣，由於是公寓型結構可以快速擴散的仁川、水原監獄，現在才推進全員檢查，這讓人難以接受。檢查所有能夠把病毒傳染給矯正設施的新入收容者也是早該采取的措施。 對此，法務部次官李容九昨天兩次道歉表示“歉疚”。但是，沒有人對大規模擴散事件負責。現實是，就首爾東部拘留所全員檢查被推遲的原因，法務部和首爾市互相推卸責任。 相反，法務部最近對在首爾東部拘留所窗外揮舞著寫有“救命”字樣的標語牌的收容者，迅速展開了調查。理由是，為了向外伸出手而拆掉防蟲網等是非法行為。收容者破壞矯正設施內的設施是觸犯法律的行為。但是，首先應該追究讓情況惡化到讓收容者違反規定向外部呼籲的政府的責任。

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